Un pasteur partage des photos de la présence d’un «ange» dans son église

Ash Patrick Schade, 28 ans, avait passé les deux dernières années à faire la transition et à prendre des bloqueurs de testostérone et d’œstrogène lorsqu’il a découvert qu’il était enceinte en février 2020 après une nuit de badinage.

Un homme enceinte a révélé comment il était tombé enceinte lors d’une transition de genre après une aventure d’ une nuit «Grindr hook-up».

L’ agent de santé mentale et étudiant en doctorat de Huntington, Virginie-Occidentale, États-Unis, a été choqué par la révélation, mais a immédiatement interrompu les traitements hormonaux afin de donner naissance à sa fille, Ronan Shiva.

Ash, qui est né femme, a déclaré qu’il était «tombé amoureux de ma bosse» malgré le choc.

Le père d’un enfant avait lutté avec son identité de genre aussi longtemps qu’il se souvenait, mais était ravi de fonder sa propre famille, ajoutant que sa grossesse l’avait aidé à traverser la pandémie .

Il est maintenant en coparentalité avec son mari actuel Jordan, 28 ans, qui est un beau-père au foyer à temps plein.

Ash a déclaré : au moment où je suis tombée enceinte, je prenais du gel de testostérone et des bloqueurs d’œstrogènes, et il ne m’était jamais venu à l’esprit que je pouvais tomber enceinte pendant que je les prenais, car c’est un fait si rare.

Je traversais une période difficile entre 2019 et 2020 et j’ai eu des problèmes de santé mentale en raison d’un divorce. J’ai fini par me connecter à Grindr et je suis tombée enceinte par accident.

Ce fut un choc énorme, mais je suis tombée amoureuse de ma bosse et j’ai traversé la grossesse, malgré la lutte contre la dysphorie et les risques médicaux.

Ash a trouvé la grossesse difficile, trouvant souvent un manque de personnel médical compétent qui comprenait sa situation.

Il a déclaré : «Personne ne voulait prendre mon cas lorsque j’ai découvert pour la première fois que j’étais enceinte. J’étais un cas à haut risque, avec beaucoup de risques que la grossesse tourne mal.»

«Mais une fois qu’on m’a affecté un médecin, il a travaillé avec moi pour comprendre comment je me sentais et ce que je vivais.»

«Quand j’ai commencé le travail, l’équipe du personnel médical avait déjà été informée de ma situation et était incroyable, jusqu’à ce qu’ils soient échangés avec d’autres membres du personnel plus tard.»

«Voir mes jambes poilues dans les étriers a dû prendre l’une d’entre elles au dépourvu, comme ils m’ont dit ‘tu devrais peut-être repenser ton identité de genre’.»

Malgré les difficultés médicales de sa grossesse, Ash a trouvé du réconfort dans le soutien de son mari et de la communauté LBGTQI+ en ligne.

Ash craignait que sa santé mentale ne se détériore lorsqu’il a découvert la grossesse.

Il a ajouté : «je m’inquiétais de la qualité d’un parent que je serais et de la façon dont les autres me considéreraient.»

«Mais tout au long de l’affaire, j’ai eu l’amour de mon mari Jordan qui m’a soutenu tout au long, il a même coupé le cordon de Ronan, il a été là à chaque étape du processus.»

«J’ai eu tous mes amis qui suivaient mon voyage et me soutenaient, ainsi que le soutien de la communauté gay et trans en ligne et même du temple satanique dont je suis membre.»