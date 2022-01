Un pasteur engrosse sa belle-sœur de 14 ans… La justice rend un sévère verdict

Un tribunal qui juge les violences domestiques et délits sexuels d’Ikeja au Nigeria a condamné mercredi, 19 janvier, un pasteur et homme d’affaires de 38 ans, Ofure Siakpere, à la réclusion à perpétuité pour avoir profané et engrossé un membre de sa belle-famille âgé de 14 ans.

Le procureur principal de l’État, Funke Adegoke, a révélé que Siakpere, qui avait 35 ans au moment de l’incident, avait commis l’infraction en mars 2018.

La victime et un médecin, Dr Aniekan Makanjuola, de la Women at Risk International Foundation ont été appelés comme témoins lors du procès. La mineure se souvient avoir été maîtrisée et souillée au moins 15 fois par Siakpere qui est mariée à sa tante.

Bien que le condamné et sa femme aient contredit cette affirmation, le juge Abiola Soladoye a statué que l’accusation avait prouvé leur cas au-delà de tout doute raisonnable et avait également fait venir des témoins qui avaient donné des récits «convaincants».

En plus d’être condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de caution, le nom du condamné sera également inscrit au registre des délinquants s3xuels du gouvernement de l’État de Lagos.

Le juge a exhorté les parents à cesser d’envoyer leurs enfants chez des parents et leur a conseillé de planifier leur famille en donnant naissance au nombre d’enfants qu’ils peuvent se permettre.

Ofure Siakpere, qui pourrait maintenant passer le reste de sa vie en prison, était très actif sur Twitter avant d’être traduit en justice et emprisonné pour v*ol. Sa biographie sur Twitter parle de son amour pour Dieu et affiche avec audace le hashtag #God-fearingteam et «Jesus Christ» sur son compte Twitter.