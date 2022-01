Un pasteur «augmente» la taille du p3nis d’un homme pendant un culte de délivrance-vidéo

La star de YouTube Adalia Rose est décédée des suites d’une maladie rare de Progeria qui a fait vieillir son corps à un rythme plus rapide alors que ses vidéos tout au long de sa vie ont inspiré le monde.

Une jeune star américaine de YouTube est malheureusement décédée des suites d’une maladie de Benjamin Button qui l’a vue vieillir rapidement.

Adalia Rose, 15 ans, est devenue une sensation sur Internet après avoir été une source d’inspiration pour partager son voyage alors qu’elle vivait avec la maladie de Progeria.

La progéria est une maladie ultra-rare qui fait vieillir le corps d’une personne plus rapidement qu’il ne le devrait.

La condition signifiait que le corps d’Adalia était devenu beaucoup plus vieux qu’un adolescent moyen de 15 ans.

Adalia, du Texas , serait décédée le 12 janvier des suites de cet état, car sa famille dit qu’elle «ne souffre plus».

Dans une publication sur Facebook, via le compte de Ryan Natalia Pallante, la famille a déclaré : «le 12 janvier 2022 à 19 heures, Adalia Rose Williams a été libérée de ce monde. Elle y est entrée tranquillement et est repartie tranquillement, mais sa vie en était loin».

Elle a touché des MILLIONS de personnes et a laissé la plus grande empreinte chez tous ceux qui la connaissaient. Elle ne souffre plus et danse maintenant sur toute la musique qu’elle aime.

«Je souhaite vraiment que ce ne soit pas notre réalité, mais malheureusement, c’est le cas. Nous voulons dire merci à tous ceux qui l’ont aimée et soutenue. Merci à tous ses médecins et infirmières qui ont travaillé pendant des ANNÉES pour la garder en bonne santé. La famille aimerait maintenant pleurer cette énorme perte en privé.»

Adalia se bat contre cette maladie rare du vieillissement depuis sa naissance.

La condition l’a non seulement vieillie, mais a causé des problèmes de croissance, de voix et d’articulations.

Sa personnalité pétillante via YouTube lui a valu plus de 170 millions de vues sur la plateforme de partage de vidéos en 2018.

Seules 500 personnes dans le monde souffrent de cette maladie, qui a une courte espérance de vie de 13 ans.

S’exprimant en 2018, sa mère Natalia Pallante a déclaré : «Elle se considère comme différente.»

«Parfois, il y a des jours où elle dit ‘J’aimerais être plus grande, j’aimerais avoir des cheveux, j’aimerais ressembler à tout le monde, j’aimerais pouvoir faire ce que tout le monde peut faire.»

Adalia était également extrêmement populaire sur Facebook avec des millions de fans lui laissant des messages positifs alors qu’elle inspire les enfants du monde entier.

Natalia a ajouté : «ses followers lui disent du bien tout le temps, que tu es si mignonne, je t’aime, tu es si belle, j’aime ta façon de danser, j’aime tes vidéos.»

«Ils ont des commentaires constants sur la façon dont elle est inspirante et sur le fait qu’elle ne laisse rien l’arrêter et ils ont raison. Elle adore ces commentaires.»

Depuis que la famille a publié des articles sur sa mort, des amis et des fans ont commenté et envoyé leurs condoléances.

Il faut rappeler que Adalia Rose est une YouTubeuse américaine et une personnalité des médias sociaux qui a une valeur nette de 0,5 million de dollars. Née le 10 décembre 2006, Adalia Rose est âgée de 15 ans en 2022. Elle est née et a grandi dans une famille chrétienne bien établie de Round Rock, Texas, États-Unis. Elle est américaine de nationalité et a sa croyance dans la religion chrétienne.