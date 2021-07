Un maillot de Zidane pour France-Brésil 98 vendu à plus de 100.000 dollars aux enchères

Un maillot confectionné pour Zinedine Zidane à l’occasion de la finale de la Coupe du monde de football 1998, a été vendu dimanche aux enchères à Los Angeles pour plus de 100.000 dollars. Soit près de 85.000 euros.

Plus de vingt ans après, les reliques de cet événement international se revendent toujours à prix d’or. Pour preuve, ce maillot qui avait été estimé était estimé entre 80.000 et 120.000 dollars, et qui a été vendu en ligne par Julien’s Auctions à 108.800 dollars.

Ce vêtement où figure la mention «Brésil France 12-07-98» brodée sur le torse, était exposé à Zurich, en Suisse, au musée de la Fifa, qui l’avait reçu en prêt en 2017 de la part de son propriétaire. Le bien a récemment été remis à ce collectionneur qui l’a donc mis en vente.

SOLD for $108,800. Zinedine Zidane 1998 FIFA World Cup Final – match prepared jersey used during the final signed.

Sold in our "Sports Legends" auction taking place this weekend in Beverly Hills and at https://t.co/TiME89uOXn. pic.twitter.com/zz2VC1otHR

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) July 18, 2021