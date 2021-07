Un jeune homme de 25 ans entre la vie et la mort après avoir été frappé par un ado sans raison

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi, à Châteauroux, dans l’Indre.

Un jeune homme, âgé de 25 ans, fêtait sa première soirée d’été avec des amis lorsque, place de la République, il a été pris à partie par un adolescent de 17 ans. Ce dernier a frappé la victime avec une violence inouïe pour un motif futile.

Des coups très forts et ce malgré une attitude calme et pacifique du jeune homme de 25 ans. Mais c’est surtout le dernier coup porté à la tête alors que la victime était à terre qui a provoqué la blessure la plus grave, la tête frappant le sol.

La victime a été transportée à l’hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Placé en garde à vue, le mineur, connu de la justice pour des faits de délinquance mineure, affirme avoir été provoqué par la victime. Une version jugée peu convaincante. Son placement en détention provisoire a été ordonnée, rapporte leprogres.fr