Un homme offre à sa femme un jet privé comme cadeau de Noël (vidéo)

Ce n’est un secret pour personne que Cristiano Ronaldo et Sir Alex Ferguson entretiennent une relation spéciale depuis son premier passage à Manchester United. On vous laisse découvrir la suite de l’histoire.

Ronaldo a rejoint United en provenance du Sporting portugais en 2003 et le duo a continué à travailler ensemble pendant six ans.

Leur relation s’est poursuivie même après que Ronaldo a rejoint le Real Madrid pour un montant record de 80 millions de livres sterling à l’époque, et Ferguson a ensuite joué un rôle clé dans le retour de la superstar portugaise à Old Trafford récemment.

Et tandis que le couple a partagé d’innombrables souvenirs ensemble, Ronaldo a récemment révélé que le plus important de tous ces souvenirs était en dehors du terrain de football.

Pour CR7 c’était le moment réconfortant où Ferguson a accordé du temps libre à Ronaldo pendant la saison afin qu’il puisse voir son père malade.

Le père de Ronaldo, Jose Dinis Aveiro, est décédé tragiquement en 2005 à l’âge de 52 ans des suites d’une insuffisance hépatique.

« Il ne s’en souvient probablement pas, mais je le dirai parce que c’est une belle histoire », a déclaré Ronaldo lors d’une conversation avec Ferguson pour Inside View de Manchester United.

Un jour, mon père était à l’hôpital, et j’étais tellement déboussolé. Et je lui ai parlé et il m’a dit : ‘Cristiano, va là-bas pendant deux ou trois jours.’ Nous avons eu des matchs difficiles et j’étais un joueur clé à ce moment-là.

« Il a dit : » Ce sera difficile parce que nous avons des matchs difficiles, mais je comprends ta situation et je vais te laisser [out] tu peux aller voir ton père.’

Ronaldo raconte une histoire déchirante sur Sir Alex Ferguson et son père mourant

« Pour moi, ce sont les choses les plus importantes – à part gagner des Ligues des Champions, gagner la Premier League, gagner des coupes et tout ça. Je dois donc l’apprécier, car ce qu’il m’a dit, il l’a toujours fait. Je dois J’apprécie cela.»

Pendant ce temps, Ferguson a raconté comment ses expériences en tant que jeune manager l’ont aidé à développer ces incroyables compétences en gestion des hommes.

« Je l’ai obtenu d’une expérience en tant que jeune manager », a déclaré Ferguson.

Dans le cas de Cristiano, je savais que son père était malade et je savais qu’il était à l’hôpital. C’était important pour lui d’être là.

« Le club de football n’avait pas d’importance et certaines choses sont plus grandes que le club de football. La famille en fait certainement partie. Sans aucun doute. Vous ne devriez jamais mettre un club devant votre famille. »