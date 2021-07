Un homme massacre une famille entière au pied de biche et les dépèce : 30 ans de prison

Hubert Caouissin était jugé devant la Cour d’Assises de Loire-Atlantique pour le quadruple meurtre de la famille Troadec, sa belle-famille.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 16 au 17 février 2017 à Orvault, près de Nantes. Ce soir là, cet ancien chaudronnier ouvrier à l’arsenal de Brest s’était introduit dans la maison du frère de sa compagne.

L’accusé avait ensuite tué Brigitte et Pascal Troadec, âgés de 49 ans, et leurs 2 enfants Charlotte, 18 ans, et Sébastien, 21 ans, à coups de pied de biche.

Puis il avait dépecé minutieusement les corps, dans sa ferme du Finistère, avec un couteau de cuisine pendant trois jours et avait jeté les muscles et les viscères dans des ronciers, dans l’espoir qu’ils soient mangés par des animaux sauvages.

Le quinquagénaire avait également incinéré les os, la peau et le gras dans sa chaudière. 379 morceaux de chair et 2914 morceaux d’os avaient été découverts lors de la perquisition.

Le mobile du crime : l’accusé était persuadé que Pascal Troadec avait subtilisé un trésor familial de lingots d’or découvert à Brest. Trésor qui vraisemblablement n’a jamais existé.

Hubert Caouissin a été condamné mercredi à 30 ans de réclusion criminelle, il échappe à la perpétuité car la cour d’assises a retenu l’altération du discernement de l’accusé au moment des faits.

Son ancienne compagne, Lydie Troadec, 52 ans, a écopé de 3 ans, dont 2 ans ferme, pour modification de scène de crimes et recel de cadavres, rapporte lefigaro.fr