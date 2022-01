Un homme critique fortement Emma Lohoues, les raisons sont connues

Souvent sous le feu des critiques à cause de son histoire avec Samuel Eto’o, Nathalie Koah se présente plus. Récemment sur la toile, La célèbre écrivaine camerounaise a encore essayé de remettre ses détracteurs à leur place.

Hyper active sur les réseaux sociaux, l’ex compagne de Samuel Eto’o n’est pas de celles qui tendent l’autre joue lorsqu’elle est attaquée. Selon un message relayé sur la page Facebook Buzztube, Nathalie Koah a tenu à clarifier certaines rumeurs que les mauvaises langues véhiculent derrière elle.

«Pour le commun des mortels je c0uche avec tous les hommes qui côtoient ma vie et je veux arracher les maris de toutes les femmes qui côtoient ma vie», peut-on lire sur une capture portant ses propos.

Dans la suite, elle revient sur sa famille, puisqu’on lui aurait également reproché de «voler les chances» de ses proches : «sans parler des fois où on dit à ma sœur que je vole ses chances ou à mes frères, que je les ai vendus», a-t-elle déploré.

Suspicieuse face à ces différentes agressions, l’influenceuse n’a pas caché ses certitudes. «Je dois avoir quelque chose en moi que moi même je ne vois pas ! C’est sûre», a-t-elle conclu.

Ces propos ont suscité une vive polémique sur la toile et déchaîner davantage les critiques. «Pour côté mari des gens là seulement c’est vrais tu as voulue faire ça à notre Georgette de papa eto’o 😂😅😅😅😂😂😂», a commenté un internaute.

Et un autre d’ajouter : «Azetor, si c’est tout ce que tu dis , mon Dieu vengera ,pour tout ceux où celle à qui tu as déjà brisé les foyers et il les rétablira dans leurs droit respectifs». «C’est elle qui avait trompé Eto’o avec Fally non? Ou bien je me trompe», s’est demandé une autre observatrice. Et une autre qui la fracasse : «Pauvre fille banales».

Une chose est sûre : on ne peut pas dire que cette sortie soit une excellente idée de la sulfureuse dame !