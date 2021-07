Un homme courageux empÃªche l’adolescente de frapper des cygnes puis est poussÃ© dans l’eau

Une des expressions qu’on connait tous est : «il faut que jeunesse se passe». Il y a beaucoup de jeunes qui sont intelligents, gentils, respectueux et qui ne feraient pas de mal à une mouche ! Tout l’inverse de ce groupe d’adolescents.

Chaque jour, nous recevons des dizaines de messages nous informant de maltraitance animale. Il faut contacter les autorités, soutenir les associations et savoir aussi intervenir et aider.

Il faut aussi rester positif : nous sommes persuadés qu’il y a beaucoup plus de personnes au grand coeur que de gens bêtes et méchants. La police anglaise a rendu public une vidéo de deux incidents survenus dans l’est de Londres.

La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montre comment une adolescente est en train de donner des coups de pied à deux cygnes. Les oiseaux semblent s’accoupler à ce moment-là.

Ensuite, nous voyons comment un homme réagit et va voir la fille et le groupe d’une dizaine de jeunes qui sont avec elle. L’homme lui dit quelque chose, mais n’a pas la chance de parler plus longtemps. Un adolescent le pousse à l’eau en traitre.

L’inspecteur de la police métropolitaine Andy Cox a déclaré que c’était terrible à voir, écrit LadBible. Les policiers tentent d’identifier la fille et le jeune homme à travers les vidéos et les photos prises ce jour-là. Ils ont partagé la séquence sur les réseaux sociaux afin d’inviter des personnes à témoigner.

L’incident a en tout cas fait fureur sur les réseaux sociaux. Cela intervenait quelques semaines après qu’un cygne soit mort de tristesse suite à la destruction de son nid et de sa portée par d’autres adolescents.

Certains internautes prennent la défense de l’adolescente indiquant qu’elle essayait en fait de «séparer les cygnes pour qu’ils ne se blessent pas».

Ce sera à la police de décider quelle suite donner à cette affaire. Les cygnes doivent être laissés tranquilles. Ce sont des animaux sauvages et nous devons les respecter et nous tenir à distance.

C’est déplorable de voir cet homme poussé par un jeune adolescent de la sorte, avant de prendre la fuite avec sa trottinette. Il voulait simplement protéger les oiseaux !