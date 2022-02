Un geste spécial de Mané à son coéquipier d’Anfield Mo Salah après la victoire

Dans la Chronique du Journal du Dimanche, publiée le 23 janvier 2022, le rappeur Gims a d’abord confié des rumeurs sur sa polygamie et souhaité avoir une seconde épouse au Maroc, où il passe son temps une partie de l’année.

Les rumeurs sur sa polygamie font des vagues depuis un moment. Maître Jims a tout normalisé dans cet article dans une interview.

Après une controverse sur sa vidéo du Nouvel An, Jims a décidé de clarifier certains problèmes. Il s’est ensuite confié à nos confrères du Sunday Magazine du 23 janvier 2022, admettant «des erreurs ont été commises» et attristé par ses propos.

Dans cette conversation, le rappeur dont on dit qu’il a vendu son âme au diable a également décidé de mettre un terme à une autre rumeur qui circule depuis des années. On dit que Jims est polygame ; en plus, selon sa femme DemDem, il passe moins de temps avec sa femme et ses enfants.

C’est totalement faux. Je vis avec DemDem et mes enfants. Je n’ai été marié qu’une seule fois (…) Cette rumeur court depuis longtemps, depuis que j’ai rejoint la Sexion d’Assaut. Vivre au Maroc doit apporter Voici cette ambiguïté.

L’artiste se dit très pudique dans le traitement de sa vie privée.

Une interview l’a également amené à revoir une vidéo qu’il a publiée sur Instagram plus tôt cette année. Musulman (depuis 2004), Maître Jim a demandé à ses disciples d’arrêter de lui souhaiter une bonne année. Une erreur qu’il «regrette totalement», affirmant vouloir être citoyen français.

Malgré sa réputation de superstar mondiale et aidé par Brigitte Macron, il n’a toujours pas la nationalité française.

«De toute évidence, le refus est lié à un crime que j’aurais commis quand j’étais mineur (…) mais mon casier est vide. Je vais refaire une demande de citoyenneté.»

Si la France n’était pas sur son passeport, c’était le pays avec lequel il était le plus à l’aise.

Tous mes souvenirs sont en France : je suis né à Kinshasa, mais je suis venu ici quand j’avais 2 ans. Je suis français dans l’âme, dans le cœur. […] Quand j’ai voyagé au Qatar, en Amérique… J’apparais comme un artiste français. Pas congolais.