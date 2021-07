Un gendarme présent par hasard sauve une fillette en train de s’étouffer dans le Lot-et-Garonne

Des fois, on est au bon endroit au bon moment et cela peut tout changer ! Le gendarme Pierre Gentillet de la brigade de Nérac ne s’attendait sûrement pas à sauver la vie d’une petite fille fin juin et pourtant, il n’a pas hésité une seconde !

La gendarmerie du Lot-et-Garonne a posté sur Facebook ce mardi 6 juillet un compte-rendu à ce propos : «Loin des soubresauts médiatiques d’une actualité souvent anxiogène, nous tenions à vous relater cet épisode récent d’un évènement plus souriant du quotidien qui marquera pour longtemps cette petite fille et son sauveur, le gendarme Pierre GENTILLET de la brigade de Nérac.

Le lundi 28 juin, vers 17 heures, à Nérac, Mme Lucie A. circule au volant de sa voiture et s’aperçoit que sa petite fille Capucine est en train de s’étouffer après avoir ingurgité un quignon de pain.

Elle s’arrête de toute urgence et, ne parvenant pas à aider son enfant, elle aperçoit alors un gendarme présent à proximité dans son véhicule de fonction dans le cadre d’un dossier.

Pierre prend immédiatement la petite fille en compte et applique le protocole de secours. Au bout de la 5ème claque au niveau du dos, tel que cela est enseigné, l’aliment est éjecté et la fillette se met à tousser et reprend sa respiration.

Le militaire fait appel au centre 15 et dresse un bilan complet au médecin régulateur, particulièrementsatisfait des renseignements précis donnés dans le compte rendu téléphonique.

Ce gendarme venait en effet de suivre avec succès la formation aux premiers secours niveau 2 (PSE2), dispensée à Mont -de-Marsan, complétant son monitorat de secourisme.Sur les conseils du médecin, la fillette est conduite par sa maman aux urgences du centre hospitalier de Nérac, accès facilité par le militaire.

Le dimanche 04 juillet 2021, Capucine a tenu à se présenter à la brigade locale pour remercier son sauveur. La maman lui a indiqué alors que le médecin urgentiste avait considéré que cette parfaite prise en charge avait certainement permis de sauver la petite fille.

Cette action, pleine de sang-froid et d’abnégation, met également en avant la plus-value de la formation en secourisme, particulièrement suivi en gendarmerie et qui prouve, si il en était besoin, toute la pertinence et la nécessité de ce dispositif. Bravo Pierre !»

En effet, c’est aussi ce genre d’histoires qui nous permet de tenir le coup dans des moments pas faciles. Des personnes qui sauvent des vies, qu’importe l’endroit et la situation. Bravo à ce gendarme et très bel été à Capucine et à sa maman qui ont eu une belle peur ! La formation aux premiers secours est vraiment importante, renseignez-vous près de chez vous, cela pourrait faire la différence !