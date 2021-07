Un diamant hors norme, troisième plus gros au monde, trouvé au Botswana

La pierre précieuse de 1 174 carats, découverte le 12 juin, vole la vedette à un autre diamant de 1 098 carats découvert le 1er juin dans le pays.

Un énorme diamant brut, impressionnant caillou aux reflets argentés, a été découvert en juin au Botswana, a-t-on appris mercredi 7 juillet auprès de la société canadienne Lucara.

La pierre précieuse de 1 174 carats, découverte le 12 juin, vole la troisième place, sur le podium des plus gros diamants au monde, à une autre pierre exceptionnelle trouvée quelques jours plus tôt, le 1er juin, dans le même pays mais par une autre société minière.

C’est une découverte «historique, pour nous et pour le Botswana aussi», a commenté la directrice générale de Lucara, Naseem Lahri.

«Dans la hiérarchie des grandes pierres, elle se situe au troisième rang», a-t-elle fièrement affirmé à l’AFP, lors de sa présentation au gouvernement à Gaborone.

Leader sur la scène mondiale

Cette dernière découverte conforte le Botswana dans sa position de leader sur la scène mondiale des plus grosses pierres, avec six des plus gros diamants au monde.

Le président Mokgweetsi Masisi a salué ce «moment fascinant» et la fréquence croissante des découvertes de diamants dans le pays.

Le diamant découvert le 1er juin de 1 098 carats appartient à l’entreprise Debswana, détenue conjointement par le gouvernement et le diamantaire sud-africain De Beers. Et le plus gros diamant connu est le Cullinan, de plus de 3 100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905.

Avec AFP