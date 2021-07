Un chroniqueur de TPMP fait son coming-out sur la toile : Cyril Hanouna a réagi à la nouvelle

Alors que l’émission TPMP est à l’arrêt depuis le 11 juin dernier, Cyril Hanouna continue de prendre des nouvelles de son équipe. En témoigne sa réaction suite au coming-out d’un de ses chroniqueurs.

Cyril Hanouna n’apparaît plus à l’écran sur C8 depuis le mois de juin. Et pour cause, avec ses chroniqueurs, ils sont en vacances. Ainsi, ils peuvent recharger les batteries pour la rentrée 2021.

Mais pendant que Géraldine Millet et Valérie Bénaïm profitent du soleil pour se ressourcer, un chroniqueur a profité de ce mois de juillet pour partager un moment très touchant sur la Toile. Puisqu’il s’agit de son coming-cout.

Clément Garin a donc dévoilé comment il avait fait son coming-out. L’occasion pour les personnes homosexuelles qui n’osent pas sauter le pas, de le faire ou du moins de leur donner envie de «se libérer d’un poids».

Le chroniqueur de Cyril Hanouna explique alors que pendant des années, il pleurait, seul le soir dans sa chambre, «craignant le rejet, le mépris et les insultes». Il détaille donc comment son coming-out s’est déroulé.

«C’est sorti naturellement, sans panique ni trémolos. Ma grand-mère m’a pris dans ses bras…» écrit-il sur son compte Twitter. Ainsi Clément Garin se dit donc «soulagé» que cette annonce se soit faite sans contrainte, ni stress et sans obligation.

Il partage alors ce message à la veille de ses 24 ans car cela était très important pour lui. Et puis c’est surtout parce qu’il a eu ce déclic.

Une chose est sûre, c’est que son coming-out a suscité beaucoup de réactions, notamment une, celle de son boss : Cyril Hanouna. Et oui, car le présentateur de TPMP a réagi à son thread sur Twitter. Sa réponse en tweet est à voir ci-dessous.

Cyril Hanouna adore ses chroniqueurs, c’est pour cela que chaque année, il se surpasse et propose de nouvelles émissions. Et oui, TPMP c’est une grande famille.

Fier de toi mon Clement❤️ https://t.co/Z5h3NMqWSb — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 30, 2021

Même en vacances, le boss de TPMP continue de se lancer dans de nouveaux projets. Cyril Hanouna ne s’arrête donc jamais de travailler.

En effet, il y a quelques jours, Le Parisien a révélé que Cyril Hanouna présentera une nouvelle émission sur C8 appelée «Donne-moi ta main». Il prévoit donc de mettre en lumière les Français.e.s qui demandent la main de leur moitié. Trop mignon !

Cette information dévoilée par le quotidien a fait le tour de Toile. Le journal annonce aussi que «si les séquences de l’émission seront enregistrées mi-septembre, elles ne seront diffusées qu’en fin d’année«. Ainsi Cyril Hanouna devrait présenter cette nouvelle émission en prime time pour fin 2021.

Cyril Hanouna surfe donc sur le succès des émissions de mariage sur TF1 avec 4 mariages pour 1 lune de miel ou encore Netflix avec Love Is Blind. Émission où des célibataires s’épousent sans s’être vus.

Le présentateur de TPMP a plus d’un tour dans son sac quand il s’agit de faire éclore de nouveaux projets télévisuels. D’ailleurs cette nouvelle émission sera produite par sa société H20. Rien que ça !

En tout cas, pour ce qui est de l’émission TPMP, un nouveau chroniqueur devrait faire son grand retour à la rentrée. Il s’agit de Thierry Moreau, le célèbre acolyte d’Enora Malagré.

Cyril Hanouna avait déjà annoncé le grand retour d’un chroniqueur sans pour autant révéler de qui il s’agissait. Le principal concerné l’a donc annoncé lui-même. Ce dernier avait quitté TPMP car il n’était plus en phase avec.

En espérant que ce point ait changé et qu’il sera très heureux de revenir dans l’émission. Que de surprises pour cette rentrée sur C8.