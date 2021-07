Un chat retrouvé en vie dans les décombres 16 jours après l’effondrement d’un immeuble en Floride

21 ans ! C’est l’âge de la belle August, qui a fêté son anniversaire. Selon Golden Hearts, elle est la plus vieille golden retriever de l’histoire !

Ce qui est difficile avec les animaux de compagnie c’est de savoir que leur espérance de vie peut être courte et qu’il faudra leur dire adieu. C’est une terrible épreuve. La tristesse est intense, même si on a de merveilleux souvenirs avec eux et qu’ils ne seront jamais oubliés.

Habituellement, les chiens vivent de 12 à 14 ans, mais certains propriétaires de chiens chanceux ont le grand plaisir de passer encore plus de temps avec ces membres à part entière de leur famille. La famille de la Golden Retriever August adore la charmante chienne.

Golden Hearts a expliqué qu’August a fêté l’an dernier ses 20 ans et ses 21 ans cette année. Toutes nos félicitations !

August, ou «Augie», est née en 2000 et a eu une vie mouvementée. Elle a eu plusieurs familles, a donc dû déménager de nombreuses fois et n’a trouvé sa «dernière famille» qu’à l’âge de 14 ans. C’est en effet à ce moment-là qu’elle a été adoptée par Jennifer et Steve Hetterscheidt du Tennessee.

Jennifer et Steve espéraient en adoptant une chienne âgée qu’ils pourraient lui offrir un foyer aimant où passer ses dernières années. Mais August les a surpris en retrouvant une nouvelle jeunesse !

Ce fut une surprise formidable pour Jennifer et Steve car Augie est une chienne incroyablement douce et amicale. Désormais elle figure également dans les livres de record comme étant le plus vieux golden retriever au monde !

Joyeux joyeux anniversaire, Augie !