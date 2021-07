Un bébé de 9 mois retrouvé mort à Ladon : sa mère et son 2ème beau-père en garde à vue

Il était 21H00, lundi, quand les secours sont intervenus dans une maison de Ladon, dans le Loiret, pour un bébé de 9 mois qui ne sentait pas bien.

Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, l’enfant présentait des signes inquiétants. La victime a été héliportée vers le CHU de Tours avec un pronostic vital engagé où il est décédé dans la nuit.

La mère, âgée de 29 ans, et le second beau-père du bébé, âgé de 31 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d’avoir battu à mort le nourrisson.

Une enquête de flagrance pour «violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur un mineur de moins de 15 ans par ascendant» a été ouverte. Une autopsie devait être pratiquée mardi, rapporte france3-regions.francetvinfo.fr