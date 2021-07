Un ado de 15 ans survit à l’effondrement de Surfside mais sa mère a succombé

Le 4 juillet dernier, une femme a sonné au domicile de sa voisine à Poitiers, dans la Vienne, parce qu’elle était inquiète de ne plus avoir de nouvelles.

C’est son mari qui lui a ouvert. Elle a jeté un oeil dans le logement et elle a découvert derrière l’homme le corps de son épouse allongée sur le canapé.

Elle a alors appelé la police. Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la femme.

Son mari a été interpellé et placé en garde à vue. L’homme de 67 ans a déclaré l’avoir découverte morte après s’être absenté plusieurs jours. Selon lui, elle était gravement malade depuis plusieurs semaines et ne pouvait plus se déplacer.

Sauf que l’autopsie a révélé que la victime était morte asphyxiée. De plus, le suspect a déjà été condamné trois fois pour violences conjugales en 2018 et 2019, avec à la clé, un séjour d’un an en prison. Ajoutez à cela un alcoolisme chronique au sein du couple.

Le suspect a été mis en examen pour non assistance à personne en péril et homicide volontaire par conjoint. Il a été placé en détention provisoire, rapporte leparisien.fr