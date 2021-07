Tuchel et Klopp : comment les deux managers de la Premier League allemande se comparent en fortune

Thomas Tuchel de Chelsea et Jürgen Klopp de Liverpool sont les deux meilleurs managers allemands de Premier League et ils gagnent beaucoup, mais qui a le plus d’argent ?

Liverpool a nommé Jürgen Klopp en 2015 et a connu du succès à Merseyside, il a remporté la Ligue des champions en 2019 et a remporté le premier titre de Premier League de Liverpool en 2020, leur premier titre de haut vol en 30 ans.

Il a renouvelé son contrat après avoir remporté la Premier League avec un énorme salaire de 12 millions de dollars par an, ce qui en fait l’un des managers les mieux rémunérés de la ligue et d’Europe et il a une valeur nette d’environ 50 millions de dollars provenant principalement du salaire, de l’approbation et des investissements.

Un autre manager allemand de Premier League est Thomas Tuchel de Chelsea qui a rejoint le club en janvier après que la légende du club Frank Lampard a été limogée et a remporté la Ligue des champions au cours des quatre premiers mois au club et a aidé le club à se classer parmi les quatre premiers.

Il a initialement signé un contrat de dix-huit mois d’une valeur de 6,8 millions de dollars, mais après avoir remporté la Ligue des champions, il a signé un autre contrat d’une valeur de 13,7 millions de dollars par an jusqu’en 2024. Il aurait une valeur nette inférieure à 15 millions de dollars, qui augmentera sûrement avec son nouveau contrat avec Chelsea.

Klopp ayant plus d’argent que Tuchel n’est pas une surprise, il a eu une carrière de joueur plus longue après que la carrière de Tuchel a été interrompue par une blessure et dirige depuis 2001. Tuchel a remplacé Klopp à Mayence 05 et à Dortmund et reconnaît beaucoup Klopp.