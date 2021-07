Trois condamnations, quatre mois de prison et 15.000 euros d’amende en une journée pour Dieudonné

Deux frères de 22 et 23 ans – Yanis et Younès El Habib -, ont été condamnés ce vendredi 2 juillet à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de l’Isère après la mort d’Adrien Perez le 29 juillet 2018. Ils ont été acquittés pour le meurtre et la tentative de meurtre (sur un ami d’Adrien) mais condamnés pour coups mortels et violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec arme.

Les faits ont été requalifiés car l’intention de tuer n’a pas été retenue par la cour. Un troisième individu à qui il était reproché des violences aggravées, Liam Djadouri, a lui été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Les délibérations ont duré près de 10 heures.

«C’est une décision courageuse qui honore la cour d’assises de l’Isère. Comme l’indique Younès depuis le début, il n’a jamais eu l’intention de tuer Adrien Perez», réagit auprès du Figaro Me Guillaume Fort, l’avocat de Younès El Habib.

Le 29 juillet 2018, vers 5h30 du matin, Adrien Perez sort de la discothèque «Le Phoenix», située à Meylan (Isère), où il vient de fêter ses 26 ans avec ses amis. Alors que le petit groupe se dirige vers un véhicule pour repartir, trois individus (Yanis et Younès El Habib ainsi qu’un ami) surgissent et prennent à partie l’un des amis d’Adrien. Ce dernier s’interpose et une rixe d’une extrême violence éclate. Poignardé en plein cœur, Adrien perd la vie.

Quelques minutes plus tôt, une altercation avait éclaté dans le sas de la boîte de nuit entre l’ami d’Adrien pris à partie avant la bagarre et Yanis El Habib.

Ce dernier avait demandé son compte Instagram à une jeune femme auparavant en couple avec l’ami en question. Agacé de la voir parler avec un autre homme, il aurait alors saisi Yanis à la gorge.

Des frères «unis dans la violence» pour l’avocat général

Le procès, qui a débuté lundi 21 juin, s’est conclu jeudi 1er juillet par les plaidoiries des avocats. «Il faut condamner ce meurtre sauvage, gratuit, stupide», avait demandé l’avocat général Jacques Dallest, à la cour d’assises de l’Isère, requérant vingt ans de réclusion criminelle pour Younès et Yanis El Habib.

Il s’est dit convaincu de leur volonté de tuer durant ces 40 secondes d’un «déferlement de violence», selon les propres mots de la défense. «Yanis et Younès El Habib, vous n’êtes sans doute pas des tueurs, mais vous êtes des criminels du petit matin, des criminels d’occasion», a-t-il lancé.

Pour Jacques Dallest, l’«intelligence» des accusés, leur bon comportement en détention, l’absence de casier judiciaire ne doivent pas faire oublier le «carnage» pour lequel ils sont poursuivis.

«29 juillet 2018, une tragédie en 40 secondes». Jacques Dallest a refait le fil des événements : une «altercation stupide» vers 5h20 du matin dans le sas de la boîte de nuit et un frère cadet, Yanis, qui se sent humilié.

«La honte mène à la colère et la colère amène à la violence», a tancé Jacques Dallest. Le cadet poursuit un groupe devant la discothèque puis déclenche «une scène de guerre», a-t-il assuré sans ciller.

Dans ce «moment de sauvagerie pure», Jacques Dallest est convaincu d’un élément contesté: «Younès et Yanis portaient tous les deux un objet tranchant dont ils se sont servis pendant la bagarre.» Pour rappel, Younès a reconnu l’usage d’une arme blanche dans la rixe, mais pas Yanis, qui réfute cette hypothèse depuis près de trois ans.

Pour l’accusation, qui a tenté de démontrer l’intention meurtrière, les coups portés «clairement au thorax» d’Adrien Perez – et de son ami qui s’en est tiré de peu – n’étaient pas là «pour blesser ou piquer» comme les accusés l’assurent, mais pour tuer.

Qui a porté le coup mortel? Les deux frères étaient «unis dans l’action, dans l’agressivité, dans la violence. Ils doivent donc l’être dans la sanction, dans le châtiment», a répondu le magistrat, réclamant la même peine de vingt ans de réclusion à leur encontre. Les demandes du ministère public n’ont donc pas été suivies.

Des débats sur l’intention meurtrière

Les avocats des frères El Habib ont de leur côté tenté de balayer l’intention meurtrière pendant leurs plaidoiries. Younès El Habib «sera condamné pour les violences, et c’est normal, mais pas pour l’intention homicide, qui n’existe pas», a lancé son avocat Guillaume Fort dans sa plaidoirie.

Dans une mêlée confuse devenue mortelle, captée par une caméra et projetée de nombreuses fois à l’audience, «la seule chose qu’il a cherché à faire, c’est de se dégager», a assuré Me Fort, pour expliquer le coup de couteau porté au thorax d’Adrien Perez.

L’avocat a rappelé les témoignages qui dépeignent un jeune homme «mature», «sensible», «intelligent», qui se comporte bien en détention. «Vous n’allez pas juger les 40 secondes qui ont conduit ces deux hommes dans le box, vous allez juger une vie», a tonné l’avocat face à la cour et aux jurés.

Ce drame, «c’est pas les méchants arabes contre les gentils blancs», a-t-il ajouté, évoquant des récupérations politiques à l’époque des faits.

«On ne condamne pas sur des hypothèses,» a de son côté plaidé Léa Forest, avocate de Yanis El Habib, tentant de démonter les détails soulevés par l’accusation. «Yanis n’avait pas d’arme, il n’a pas donné la mort, ni tenté de donner la mort à Adrien Perez. Vous n’avez pas de preuve contraire», a-t-elle lancé.

Son collègue Me Julien Charle a ajouté que le coup mortel à Adrien Perez ne fut pas de son fait mais celui de son frère Younès. Il dénonçait ainsi le choix par l’accusation de soulever la coaction, un outil pénal permettant à la cour d’assises de condamner les deux accusés d’un unique meurtre. «Il faut dissocier les actes, a plaidé Me Charle. C’est le principe de l’individualisation.»

Concernant le troisième accusé Liam Djadouri, libre et à qui était reproché des violences aggravées, un an de prison avec sursis avait été requis. Son avocat, Bernard Ripert, avait demandé l’acquittement, clamant à l’adresse des parties civiles que «les larmes des victimes ne s’assèchent pas dans la lourdeur des peines».

Avant le verdict, les accusés ont pris la parole une dernière fois, vendredi 2 juillet au matin, comme le relate France Bleu . «Le plus grand regret de ma vie, c’est d’avoir sorti ce couteau. Je regrette réellement ce qui s’est passé. Je comprends que la famille d’Adrien Perez ne me pardonnera jamais. Je m’excuse sincèrement. Je devrais vivre avec ça toute la vie, j’y penserai toute ma vie», a déclaré Younès El Habib.

«Depuis le début de cette malheureuse affaire, j’ai été honnête, sincère. Je comprends qu’on puisse ne pas me croire. Je regretterai toujours d’avoir été le déclencheur de tout cela», a lui expliqué son frère Yanis.

Avec AFP

Profitez à 100% Rejoignez-nous maintenant et ne manquez plus jamais les bonnes infos, source de bonnes humeurs. C'est gratuit ! REJOIGNEZ-NOUS SUR TELEGRAM