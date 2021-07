Triste : une fillette de 6 ans meurt percutée par une voiture à Waziers

Un professeur de gymnastique a comparu devant le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits d’agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans.

Entre 2013 et 2018, le prévenu a agressé sexuellement 11 fillettes âgées de 5 à 12 ans.

Les faits se sont déroulés dans plusieurs clubs sportifs près de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, mais aussi à Castelsarrasin et à Ville-Dieu-du-Temple.

Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert 500 images pédopornographiques dans son disque dur personnel.

A la barre, l’enseignant a reconnu ses penchants pédophiles, tout en minimisant sa responsabilité.

Il a été condamné mardi 6 juillet à deux ans de prison dont six mois ferme et à une interdiction de travailler avec des mineurs. Mais il n’ira pas en détention et purgera sa peine sous bracelet électronique, rapporte lefigaro.fr