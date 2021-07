Très fier de l’évolution de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s’exprime !

Voilà maintenant plusieurs années que Cyril Hanouna est le trublion de Touche pas à mon poste. Aujourd’hui, il est très fier de constater la belle évolution. Il n’a pas pu s’empêcher de s’exprimer sur ton compte Twitter.

Cela fait 12 ans que Cyril Hanouna anime TPMP avec sa bonne bande de chroniqueurs. Une chose est sûre, son émission a bien évolué depuis le début. L’éclairage, le plateau, et même les sujets sont différents.

Les invités sont beaucoup plus nombreux. Bon nombre de personnes rêvent de devenir chroniqueur dans l’émission. On se souvient d’Ayem qui était folle de joie à l’idée d’être aux côtés de Baba… En vain puisque sa présence aura été de courte durée.

Et pour cause ! Les internautes ont aussi le droit à la parole. S’ils refusent qu’un chroniqueur fasse partie de la bande, les producteurs de C8 écoutent leurs volontés. Par exemple, Fanny Neguesha, femme d’un célèbre footballeur n’a pas fait l’unanimité. Elle a donc quitté l’émission plus tôt que prévu.

Suite à son scandale avec Thomas, Nabilla a tout de suite été évincée de TPMP. Du jour au lendemain, Cyril Hanouna lui a tourné le dos car les téléspectateurs ne voulaient plus la voir dans l’émission.

Et cela plait aux téléspectateurs ! Ils se sentent écoutés. Et petit bonus supplémentaire, Cyril Hanouna sait être à l’écoute des internautes pour leur offrir les meilleures émissions.

Il invite donc des personnes très interessantes sur son plateau, ou des personnalités au coeur d’un gros scandale. Vous pensez très certainement à la présence de Carla Moreau, et bien vous avez raison !

Son arrivée a permis d’exploser les records d’audience. Par la suite, l’animateur de Touche pas à mon poste a aussi invité la voyante en question, qui avait ajouté plus de peps à l’émission.

Aujourd’hui, Cyril Hanouna reçoit même de grandes personnalités comme Booba, ou des ministres. D’ailleurs, Marlène Schiappa aime s’exprimer dans son émission.

L’un de ses abonnés a justement relevé la chose suivante sur son compte Twitter : «Cyril Hanouna il a vraiment fermer des bouches mdrrr avant ça lui disait que TPMP était abrutissant aujourd’hui il reçois des ministres».

Ni une ni deux, l’ami de Benjamin Castaldi s’est donc empressé de partager ce message. Il a donc répondu : «Merci beaucoup ! J’essaie juste de faire au mieux et de ne pas me prendre la tête! Mais ! Je suis très touché par ce mot.»

Cyril Hanouna montre donc qu’il est très fier de lui. Mais il reste tout de même assez humble. Une chose est sûre, ses fans ont hâte de le revoir à la rentrée de Touche pas à mon poste. Il a annoncé du lourd !

Et pour ce qui est du casting, il ne changera pas tellement. Une grande première ! Il faut dire que cette année, les chroniqueurs étaient au top ! On a donc hâte de les retrouver en forme ! Affaire à suivre..