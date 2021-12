Travis Scott : mauvaise nouvelle pour le célèbre rappeur américain

Le Dr Dre aurait déclaré qu’il se sentait trahi par son ex-femme Nicole Young à la suite d’allégations d’abus.

Selon une déclaration du tribunal obtenue par RadarOnline, Dre dit qu’il n’a pas contacté Young depuis août 2020, lorsqu’il lui a envoyé un SMS disant : «Gardons les choses amicales et pacifiques. Plus et dehors. Je vous aime.»

Le magnat du hip hop dit qu’il voulait que le divorce soit «chic et juste» et qu’il «ne voulait pas en faire un combat coûteux» – mais c’est devenu exactement cela.

Nicole Young a déposé des documents l’accusant d’abus en janvier, ce que le Dr Dre nie avec véhémence. Marié en 1996, le couple s’est séparé en mars 2020, Young ayant quitté son domicile pour s’installer dans une propriété de Malibu appartenant à Dre.

Depuis son SMS, le Dr Dre dit que la seule fois où lui et Young ont été en contact, c’est lorsqu’elle est venue lui rendre visite à l’hôpital en janvier après qu’il eut subi un anévrisme cérébral.

Selon Dre, elle l’a serré dans ses bras et l’a embrassé et lui a dit qu’elle l’aimait. Deux mois plus tard, elle a déposé une demande d’ordonnance d’interdiction de violence domestique qui a été refusée.

«Il n’y a jamais eu de plaintes pour violence domestique faites par Nicole avant ou pendant notre mariage, formel ou informel», a déclaré le Dr Dre.

«À aucun moment la police n’a été appelée pendant notre mariage. J’étais présent pour la déposition de Nicole. Elle a déclaré qu’il n’y avait aucun témoin des abus allégués et elle a admis qu’elle n’avait jamais parlé à personne, y compris à sa mère, ses frères et sœurs ou d’autres membres de sa famille ou de ses amis, de tout abus allégué.

Il poursuit: «Il n’y a pas de textes, pas de courriels, pas de photographies, pas de vidéos, pas de rapports de police, pas de dossiers de violence domestique ou d’autres documents prouvant des abus et aucun témoin de ses allégations offensantes. Après avoir appris en août dernier les fausses accusations d’abus de Nicole, j’ai réalisé alors que je ne connaissais pas la femme que j’avais épousée et aimée.

Le Dr Dre se bat actuellement contre la demande de Nicole Young de plus de 4 millions de dollars pour payer ses avocats.

Il ajoute que les allégations d’abus et les allégations selon lesquelles elle l’aurait forcée à signer un contrat de mariage «sont épouvantables» et «à mon avis rien d’autre qu’un effort pour tenter d’obtenir plus d’argent que celui auquel elle a droit et ce à quoi elle a convenu dans notre accord prénuptial.»