Travis Scott devient plus fou que les fans en distribuant du CACTI Ã  Rolling Loud Miami

Travis Scott est à Miami avant sa performance en tête d’affiche à Rolling Loud samedi 24 juillet. Vendredi 23 juillet, le rappeur de Houston a décidé d’apporter un peu de rage dans les rues de Miami grâce à son hard seltzer CACTI.

Le dernier arrêt Seltzer de Scott à Miami était équipé du rappeur conduisant le camion CACTI dans les rues, distribuant la boisson à qui le voulait.

À un moment donné, on peut voir Scott sur une vidéo frapper à une fenêtre alors que lui et un caissier étaient envahis par des fans plus que désireux, heureux de l’apercevoir.

CACTI est le sponsor officiel des boissons de Rolling Loud Miami et est devenu un autre accord lucratif pour le rappeur de 29 ans.

Travis Scott Cacti pic.twitter.com/swp7hVKuqE — SAD NETS FAN (@nickm_619) July 23, 2021

Quelques jours après la sortie initiale du seltzer en mars, un porte-parole a rapporté que CACTI avait établi un record pour le «taux de vente le plus élevé dans un premier album pour n’importe quel pack de variétés dans l’histoire d’Anheuser-Busch Seltzer».

Déjà parmi les plus grandes marques de Hip Hop, la balade CACTI de Scott à travers Miami fait écho à une cascade similaire qu’il a réalisée à Los Angeles quelques jours après le lancement officiel du selzter.

Tout en se préparant à faire sa première date de festival en 2021, Scott se prépare également à tenir sa cour à son festival Astroworld en novembre.

La troisième édition de l’événement populaire basé au Texas a maintenant une implication de style CACTI car Scott a annoncé que les fans qui ne pouvaient pas obtenir de billets pour le festival pourraient les gagner via 100 canettes signées en édition limitée de CACTI, bonnes pour deux paires de billets pour le événement à guichets fermés.