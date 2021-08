TPMP – Sandrine Sarroche : qui est la nouvelle chroniqueuse de Cyril Hanouna ?

Ce lundi 30 août, Touche pas à mon poste revient sur C8. L’occasion de découvrir les nouveaux chroniqueurs, comme Sandrine Sarroche.

Pour les émissions du PAF, la rentrée c’est bientôt. Ainsi, Quotidien, C à vous et Touche pas à mon poste vont faire leur grand retour ce lundi 30 août. Et qui dit rentrée des classes, dit bien évidemment nouveaux chroniqueurs.

C’est le cas pour l’émission de Cyril Hanouna, qui voit arriver une humoriste dans ses rangs : Sandrine Sarroche, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Dès cette rentrée 2021, celle qui possède un diplôme d’avocat va donc pouvoir échanger avec les autres chroniqueurs et se faire une place sur le plateau de TPMP.

Une chose est sûre, que ce soit à la télévision ou bien sur une scène, Sandrine Sarroche sait occuper l’espace et faire preuve d’éloquence.

Mais ne pensez pas que l’humour a été tout de suite une évidence pour elle. En effet, plus jeune, la performeuse commence une carrière de juriste au sein de la Commission nationale de l’information et des libertés jusqu’en 2000, pour se consacrer à sa vraie passion : la scène.

Ainsi, elle créera plusieurs one-woman-show comme JE suis Ségolène ou Nos amis les pipoles. Mais c’est surtout dans l’émission Zemmour et Naulleau sur Paris Première qu’elle se fait connaître, à partir d’octobre 2017.

«J’aurai carte blanche»

En effet, Sandrine Sarroche prend la place de Tanguy Pastureau et tient une chronique humoristique, baptisée La Super Semaine de Sandrine Sarroche.

Et elle ne s’arrête pas là puisqu’en septembre 2019, elle rejoint RTL auprès de Stéphane Bern avec sa chronique Balance ton portrait.

L’humoriste a toujours aimé jouer avec des sujets piquants et c’est ce qu’il aurait plu à Cyril Hanouna, qui l’aurait approchée au mois de juillet pour intégrer son équipe :

«A priori, j’aurai carte blanche. Il m’a dit qu’il m’avait vue sur Paris Première et qu’il aimait ce que je faisais», a-t-elle confié au Parisien. Verdict le lundi 30 août.