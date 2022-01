TPMP : Delphine Wespiser fâchée, elle tient des propos troublants sur la vaccination

Ce jeudi 6 janvier dans Touche pas à mon poste, Delphine Wespiser s’est exprimée concernant le vaccin du Covid-19. Des propos choquants qui n’ont pas manqué de faire réagir.

C’est en septembre 2018 que l’ancienne Miss France rejoint l’équipe de TPMP sur C8 en tant que chroniqueuse. 1 an plus tard, Delphine Wespiser décide de quitter l’émission pour raison personnelle.

En 2020, la jeune femme prend la décision de ré intégrer la bande autour de la table. Très vite, la copine de Roger, devient indispensable dans Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna lui fait confiance et lui permet d’animer aux côtés de Benjamin Castaldi et Bernard Montiel l’émission Waf Waf Wouf Wouf. Cependant, sur le plateau de TPMP, la belle Rouge de Fort Boyard, a dérapé concernant la vaccination.

Delphine Wespiser ne voulait pas se faire vacciner

Cela fait maintenant deux années que le monde doit faire face au virus du Covid-19. Depuis 2021, une campagne de vaccination est mise en place pour inciter tous les français à se faire vacciner. Malgré tout, beaucoup de personnes y sont réticentes.

C’est le cas, notamment, de la reine de beauté. Pourtant, celle-ci a bien dû s’injecter la première dose. En effet, lors d’un débat sur les récents propos d’Emmanuel Macron, Delphine Wespiser a déclaré autour de la table.

Je me suis fait vacciner mais à contre-coeur total. Je me suis posé la question pendant une semaine jusqu’au moment de le faire. Ce n’était un moment agréable ni pour moi ni pour le docteur qui m’a piquée.

La jeune femme a expliqué qu’elle avait même pleuré au moment venu. Des déclarations qui ont d’ailleurs fait réagir Cyril Hanouna. La chroniqueuse a alors donné la raison pour laquelle elle s’était faite vacciner.

Je n’avais plus d’échappatoire. J’ai essayé d’attendre le plus longtemps possible par rapport à mes convictions mais, finalement, je savais que je devais le faire malgré moi. Sinon je deviens hors-la-loi, je ne peux plus venir travailler, simplement je ne mange plus.

Dérapage en plein direct

Après avoir raconté sa douloureuse expérience, la Miss France 2012 s’est adressée à un médecin pro vaccin, présent sur le plateau. En effet, elle a tout d’abord voulu lui demander combien d’enfants sont morts du Covid. Celui-ci lui a alors répondu.

Il y a eu moins de quelques dizaines de morts chez les moins de 11 ans. Ce qui est très faible. En revanche il y a des syndromes préoccupants pour lesquels on se demande les conséquences à long terme.

Delphine Wespiser a alors poursuivi la discussion : d’accord. Maintenant j’aimerais savoir si vous savez combien est-ce qu’il y a eu d’enfants morts qui étaient vaccinés ?

L’intéressé lui a rétorqué qu’il y en avait eu zéro. Une réponse qui n’a pas du tout plu à la chroniqueuse.

Eh bien vous mentez. Il y a eu vingt signalements. Une affirmation qui a fait vivement réagir ce scientifique.

Mais ils sont morts d’autre chose que du vaccin, c’est prouvé. Vous dîtes n’importe quoi, si vous vous faites écraser par une voiture après avoir été vacciné, ce n’est pas le vaccin qui vous a tué !

Des propos qui n’ont pas du tout convaincu la jeune femme. Face à ce débat qui tournait en rond, l’animateur de TPMP a préféré couper court.