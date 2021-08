TPMP : Agathe Auproux dévoile son chéri sur la toile !

Plusieurs jours après l’annonce de la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, de la fin de son aventure amoureuse avec Grand P, le chanteur guinéen s’est exprimé.

Dans une publication sur sa page Facebook ce lundi 02 août 2021, le chanteur guinéen a dévoilé la cause de l’annonce de séparation d’Eudoxie Yao.

«La famille, c’est à cause de la vidéo-là que ma chérie veut me quitter et pourtant chez nous, il est autorisé à un homme de marier plus de deux femmes ! Vous pensez vraiment qu’elle a raison sur sa décision là? 💔💔💔», Grand P.

Le chanteur désire prendre la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid comme une deuxième femme avec Eudoxie Yao, car il est autorisé à un homme dans sa famille de marier plus de deux femmes.

Rappelons que le samedi 24 juillet 2021, la bimbo ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao a annoncé la fin de son idylle avec le célèbre chanteur guinéen Moussa Sandiana Kaba, connu plus sous le pseudonyme professionnel de Grand P.

«Bonsoir mes bb, juste vous informer que moi et Grand P, la relation est terminée, je passe à autre chose. Merci», a-t-elle publié au petit matin du samedi, suite à la publication de Grand P aux côtés de la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid.