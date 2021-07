Tourcoing : un homme interpellé après un viol et deux agressions sexuelles

Un individu au profil inquiétant. Vendredi 25 juin, un homme de 39 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire tandis qu’une information judiciaire a été ouverte.

Sans domicile fixe, ce Tunisien en situation régulière avait été interpellé deux jours plus tôt, mercredi 23 juin au matin, sur un chantier de Tourcoing (Nord) où il travaillait. Il est soupçonné d’avoir commis un viol et deux agressions sexuelles.

Les faits supposés de viol remontent au 1er mars. Ce jour-là, une jeune femme de 21 ans est accostée par un individu au niveau de la station de métro Colbert, à Tourcoing.

L’homme est très insistant. Sans doute par peur et ne parvenant pas à se débarrasser de lui, la jeune femme accepte de fumer une cigarette avec lui. Il lui propose ensuite une relation sexuelle tarifée, ce qu’elle refuse.

L’homme parvient finalement à l’entraîner sur un parking à l’abri des regards. Il embrasse la jeune femme de force et lui impose une pénétration digitale ainsi qu’une fellation. C’est l’arrivée d’un passant qui mettra fin au calvaire de la victime. Cette dernière déposera plainte dans la foulée.

Un appel à témoins

Grâce notamment à la vidéosurveillance, les policiers ont établi un rapprochement entre ce viol et deux autres agressions sexuelles survenues à Tourcoing fin 2020.

Une jeune femme de 19 ans avait porté plainte car un individu venait de lui toucher les parties intimes dans le centre-ville. Une autre jeune femme de 24 ans avait elle aussi déposé plainte, affirmant qu’un individu lui avait touché les fesses à une station de métro.

Le mis en cause est par ailleurs bien connu des services de police puisqu’il avait déjà commis des agressions sexuelles en 2013, en 2014 et en 2020. Un profil faisant redouter à la police et à la justice qu’il y ait davantage de victimes dans la métropole de Lille.

Un appel à témoins a été lancé par la brigade des atteintes aux personnes de Tourcoing. Les enquêteurs sont joignables aux numéros suivants : 03-59-71-11-08, 03-59-71-10-78 et 03-59-71-10-80, rapporte le Figaro