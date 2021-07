Tottenham débourse 13 millions de livres sterling pour le nouveau gardien italien

Pierluigi Gollini devient la première signature sous Nuno Espirito Santo, rejoignant un premier prêt d’une saison avec une option d’achat pour 13 millions de livres sterling l’été prochain.

Tottenham Hotspur a fait sa première signature majeure de l’été, faisant venir le gardien Pierluigi Gollini d’Atalanta sur un contrat de prêt initial d’une saison avec une option mais pour 13 millions de livres sterling l’été prochain. Gollini devient le nouveau manager, la première signature de Nuno Espirito Santo de son mandat.

Le gardien de 26 ans a commencé sa carrière à Manchester United, passant par les rangs des jeunes avant de rejoindre Hellas Vérone en 2014. À Vérone, il a fait irruption dans la première équipe et est devenu le gardien de premier choix en 2015-16.

Il a effectué un court séjour de 6 mois à Aston Villa lors de la saison 2016-17 avant de revenir en Serie A italienne pour un prêt de 18 mois. Il est devenu le gardien de premier choix de l’Atalanta sous la direction de Gian Piero Gasperini et a aidé l’équipe à se qualifier pour la Ligue des champions lors de la saison 2020-21.

Gollini rejoint un département de gardiens de but de Tottenham bien garni, repérant déjà Hugo Lloris et Joe Hart. Il se battra pour sa place et espère être le remplaçant à long terme de l’un ou des deux gardiens vétérans.