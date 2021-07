Tommy Dorfman : l’actrice fait publiquement son coming-out transgenre

L’actrice découverte par le grand public dans la série Netflix à succès «13 Reasons Why», a publiquement fait son coming-out transgenre lors d’une interview.

Tommy Dorfman, 29 ans, a été découverte en 2017 dans la série pour ados de Netflix «13 Reasons Why». Elle incarnait alors le rôle d’un adolescent homosexuel, Ryan Shaver.

L’actrice, qui documente depuis près d’un an sa transition sur les réseaux sociaux, a décidé d’en parler publiquement dans une interview accordée au Times jeudi 22 juillet.

«J’ai appris en tant que personne publique que mon refus de clarifier les choses peut me priver de la liberté de contrôler mon propre récit», a-t-elle déclaré à la journaliste pour justifier sa prise de parole.

«Depuis un an je me définis et je vis en tant que femme, femme transgenre», a déclaré la comédienne. «Je vois cette interview comme une nouvelle présentation en tant que femme, ayant fait une transition médicale. Le coming out est toujours considéré comme une grande révélation, mais je n’ai jamais cessé d’être “out”. Aujourd’hui, c’est une question de clarté : je suis une femme trans. Mon pronom est elle. Je m’appelle Tommy.»

Une nouvelle carrière d’actrice

Pour Tommy Dorfman, qui jouait jusqu’alors des rôles d’hommes, cette transition est également une nouvelle page dans sa carrière d’actrice.

«Il m’est impossible de séparer ma transition personnelle et professionnelle, car mon corps et mon visage sont liés à ma carrière. Je suis surtout connue pour avoir incarné un poète gay acariâtre dans un feuilleton, et je craignais de perdre la carrière que l’on m’a dit être censée avoir. Mais je ne suis plus intéressée par le fait de jouer des personnages “masculins”», a-t-elle déclaré, précisant qu’elle réfléchissait «à la manière dont je peux insuffler mon corps trans dans le cinéma et la télévision».

Tommy Dorfman a également révélé avoir joué son premier rôle féminin devant la caméra de Léna Dunham (“Girls”) pour son prochain long-métrage «Sharp Stick».