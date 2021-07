Tolani Otedola : la chanteuse nigériane parle de son absence sur les réseaux sociaux

La chanteuse nigériane et fille de milliardaire, Tolani Otedola a révélé pourquoi elle était restée longtemps en dehors des réseaux sociaux et de la scène musicale,

Tolani Otedola a révélé dans un long article qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie et qu’elle avait connu la saison la plus difficile de sa vie, mais grâce à Dieu et aux gens qui l’entouraient, elle a pu s’en sortir.

Selon elle, le traitement de la maladie a eu un impact physique sur son corps car elle a perdu tellement de poids, tandis que l’industrie de la musique accorde une importance particulière à l’apparence, ce qui lui fait perdre la confiance nécessaire pour sortir.

Son message lit; «Depuis plus d’un an maintenant, je suis très timide sur les réseaux sociaux… timide si je suis honnête. L’année dernière, on m’a diagnostiqué une maladie et ce fut la saison la plus difficile de ma vie. Mais avec Dieu et des personnes vraiment spéciales à mes côtés, j’ai réussi à m’en sortir.

Je deviens plus fort chaque jour, et le pire est passé… mais il y a eu quelques séquelles de mon traitement, dont l’une a grandement affecté ma confiance… parce que c’est assez évident.

Étant dans une industrie qui accorde une grande importance à l’apparence, je me suis retrouvée incapable de concilier la prise de médicaments qui m’aidaient l’esprit mais affectaient mon poids.

Je me suis battu de tout mon cœur pour être ici, et je me sens assez déprimé que cette seule chose ridicule me garde caché. Je suis vivant! Et quelle bénédiction, surtout dans une saison où tant de gens ont perdu des êtres chers.

J’ai aussi compris quelque chose aujourd’hui… que rester conscient de mon apparence extérieure, c’est sous-estimer ma guérison intérieure… c’est une injustice envers mon esprit, mon corps et la créativité donnée par Dieu. Se regarder dans le miroir et avoir honte de mes cicatrices, c’est ignorer comment je les ai eues et minimiser ce à quoi j’ai survécu.

Beaucoup d’entre vous m’envoient des mots de prières d’encouragement, cela signifie tellement. J’adore faire de la musique et je reviens lentement. Merci d’être resté… Dieux amour et lumière🤍