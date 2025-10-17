Tiwa Savage se dit prête à devenir une seconde épouse

La star nigériane de l’afrobeats, Tiwa Savage, a surpris en évoquant une possibilité matrimoniale inattendue lors d’un récent podcast. Célibataire, la chanteuse affirme être ouverte à l’idée d’être la seconde épouse d’un homme déjà marié.

L’artiste, mère d’un jeune garçon, a livré une réflexion lucide sur son paysage amoureux actuel. Selon elle, à son stade de vie et de carrière, les prétendants véritablement disposés à l’épouser appartiennent souvent à une génération plus âgée ou sont déjà engagés dans un premier mariage.

Face à ce constat, la chanteuse de 44 ans a adopté un point de vue pragmatique. « Si je rencontre quelqu’un qui pourrait vraiment m’épouser, il aura soit la cinquantaine, soit déjà marié. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais être une seconde épouse. Je pense que oui », a-t-elle déclaré avec franchise sur le podcast américain « Air Service ».

Un pacte de coexistence pacifique

Tiwa Savage a immédiatement assorti sa déclaration d’une promesse de neutralité bienveillante. Elle s’est imaginée une coépouse discrète et respectueuse, bien loin des clichés conflictuels.

« Je pense que je peux accepter la première épouse et qu’elle m’aimera, car je ne serai pas gênante. Je vais partir en tournée, je ne vais pas vraiment te stresser », a-t-elle assuré, esquissant le portrait d’une union parallèle où son indépendance professionnelle primerait. « Je suis très respectueuse, je sais que tu es la première épouse et je te respecterai. »

Cette prise de position intervient après un mariage houleux avec l’ancien manager Tunji « TBillz » Balogun, dont elle a divorcé en 2018 après cinq ans d’union. Leur séparation, entachée par des accusations d’infidélité proférées des deux côtés, avait défrayé la chronique.