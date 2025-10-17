Close Menu
Tiwa Savage se dit prête à devenir une seconde épouse

Gontran AdjanPar 2 Min de lecture
Tiwa Savage // © DR

La star nigériane de l’afrobeats, Tiwa Savage, a surpris en évoquant une possibilité matrimoniale inattendue lors d’un récent podcast. Célibataire, la chanteuse affirme être ouverte à l’idée d’être la seconde épouse d’un homme déjà marié.

L’artiste, mère d’un jeune garçon, a livré une réflexion lucide sur son paysage amoureux actuel. Selon elle, à son stade de vie et de carrière, les prétendants véritablement disposés à l’épouser appartiennent souvent à une génération plus âgée ou sont déjà engagés dans un premier mariage.

Face à ce constat, la chanteuse de 44 ans a adopté un point de vue pragmatique. « Si je rencontre quelqu’un qui pourrait vraiment m’épouser, il aura soit la cinquantaine, soit déjà marié. Alors, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais être une seconde épouse. Je pense que oui », a-t-elle déclaré avec franchise sur le podcast américain « Air Service ».

Un pacte de coexistence pacifique

Tiwa Savage a immédiatement assorti sa déclaration d’une promesse de neutralité bienveillante. Elle s’est imaginée une coépouse discrète et respectueuse, bien loin des clichés conflictuels.

« Je pense que je peux accepter la première épouse et qu’elle m’aimera, car je ne serai pas gênante. Je vais partir en tournée, je ne vais pas vraiment te stresser », a-t-elle assuré, esquissant le portrait d’une union parallèle où son indépendance professionnelle primerait. « Je suis très respectueuse, je sais que tu es la première épouse et je te respecterai. »

Cette prise de position intervient après un mariage houleux avec l’ancien manager Tunji « TBillz » Balogun, dont elle a divorcé en 2018 après cinq ans d’union. Leur séparation, entachée par des accusations d’infidélité proférées des deux côtés, avait défrayé la chronique.

Journaliste culturel pour Afrique Showbiz, j'ai un vrai penchant pour la musique et les artistes, du coup, les reportages sur les concerts et événements culturels, c'est tout moi.

