Tiwa Savage : sa vidéo sextape avec son petit ami dévoilé ? La chanteuse réagit (vidéo)

La chanteuse nigériane Tiwa Savage était à court de mots lorsqu’elle a reçu un message d’un anonyme contenant sa sextape avec son petit ami actuel.

Selon l’interprète de «Somebody’s Son», elle a reçu un appel de son road manager il y a quelques jours pour vérifier son téléphone. Et après vérification, elle a été choquée jusqu’à l’os de ce qu’elle a découvert. Le seul mot qui venait d’elle était «wow».

«Hier, je sortais d’une station de radio et je suis dans ma voiture, et mon road manager m’a envoyé un message et m’a dit ‘yo, vérifie ton téléphone’, et je me dis d’accord’. Alors je l’ai vérifié et il y a une vidéo et je suis juste comme ‘wow!’», a-t-elle déclaré à la station de radio basée à New York, Power FM.

Elle a déclaré que la sextape impliquait son petit ami actuel et qu’il n’avait aucune part dans le chantage. «Je me dis ‘d’où tenez-vous ça ?» Et il me dit ‘Je l’ai eu il y a 20 minutes.’ Et c’est une cassette de moi et de la personne avec qui je sors en ce moment.

«La première chose, j’ai raccroché le téléphone et je l’ai envoyé à mon manager et j’étais comme ‘OMG’ et je me suis dit ‘qu’est-ce qu’on va faire ?» La personne demande de l’argent. Ce n’est pas la personne avec qui je sors. Il devient fou en ce moment.

Tiwa Savage a révélé que son manager avait conseillé de payer le maître chanteur, mais elle a refusé de tenir compte de l’avis. Au lieu de cela, elle a insisté pour ne rien payer au maître chanteur. Parce que, après tout, le maître chanteur peut toujours divulguer la vidéo une fois le paiement effectué.

«Mon manager m’a demandé combien ils demandaient. Alors je me suis approché et j’ai dit ‘non’. Parce que je paie maintenant et deux mois plus tard, vous reviendrez, et deux ans. Et qui sait si je vous envoyais l’argent, vous le libéreriez probablement de toute façon. Je ne vais permettre à personne de me faire chanter pour avoir fait quelque chose de naturel.»