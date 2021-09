Tiwa Savage «menace» ses fans d’aimer ses photos après avoir traversé l’enfer pour les prendre

Tiwa Savgae a menacé ses fans que le fils de personne ne les trouverait s’ils n’aimaient pas ses photos après avoir traversé l’enfer pour les emmener dans une cascade au Ghana.

Tiwa Savage a posté des conservateurs de contenu appréciant disant que Dieu les bénisse après avoir elle-même traversé l’enfer juste pour prendre quelques photos qui, selon elle, n’auraient été que quelques minutes pour eux de le faire rapidement et de revenir en arrière.

Mais cela s’est avéré être mouvementé par rapport à ce à quoi elle s’attendait après avoir conduit pendant 6 heures et avoir raté le chemin de la cascade et quand ils ont finalement trouvé le chemin, il n’y avait ni nourriture ni boisson pour eux et malheureusement pour elle, elle a eu une traction musculaire sur sa jambe pendant Aller.

Selon elle, quand ils ont finalement trouvé la cascade, elle s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’endroit décent pour faire pipi et il a commencé à pleuvoir aussi, ce qui a rendu le temps glacial, et en plus de cela, elle a dû monter 250 marches juste pour prendre les photos et revenir après cette.

Par conséquent, si ses photos ne sont pas appréciées par ses fans et ses proches sur Instagram, le fils de personne ne les trouvera, en particulier les dames, car elle a fait tant d’efforts pour prendre ces photos en premier lieu alors qu’elle pensait que cela ne prendrait qu’un quelques minutes.

«Après 6 heures de route, raté la route, trouvant enfin la route, pas de nourriture ni de boisson, traction musculaire sur ma jambe, nulle part décente pour faire pipi, il commence à pleuvoir. L’eau était glaciale. Il a fallu monter 250 marches pour arriver en bas et remonter… JUSTE POUR PRENDRE UNE PHOTO. Si vous n’aimez pas ces photos, le fils de personne ne vous trouvera», a-t-elle écrit.