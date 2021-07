Tiwa Savage : la chanteuse prend la pose dans un jet privé avec un look décontracté !

Sur son compte Instagram, Tiwa Savage a partagé une photo où elle a pris la pose dans un jet privé avec un très joli look casual !

Ce lundi 26 octobre, Tiwa Savage a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. La jolie brune a pris la pose dans un jet privé avec une tenue casual qui a fait sensation sur le réseau social.

«Toujours en train de voler et je n’aime toujours pas ça. La dernière diapositive était l’invitation du pilote pour que je regarde et suis censé aider mais hum» a-t-elle écrit en légende de sa photo.

Avec son cliché, la chanteuse nigériane a d’ailleurs récolté plus de 126 000 «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans. Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas hésité à la complimenter.

Sur Instagram, Tiwa Savage est une véritable star ! Pour preuve : la chanteuse a plus de 12 millions de followers. Elle est d’ailleurs très proche de sa communauté. Et elle partage tout avec ses admirateurs : ses projets à venir, ses shootings et ses clichés de famille.