Tiwa Savage : «Je n’ai jamais quitté un homme à cause d’une infidélité»

Lors d’un épisode du podcast «The Receipts», la célèbre chanteuse Tiwa Savage a affirmé qu’elle n’avait jamais quitté un homme à cause d’une infidélité, soulignant que des problèmes plus profonds tels que la toxicomanie, la négligence émotionnelle et le ghosting étaient des facteurs déterminants dans ses décisions relationnelles.

Dans sa déclaration, Tiwa Savage a clairement indiqué : «Je n’ai jamais quitté un homme parce qu’il m’a trompée. Je l’ai quitté pour de nombreuses raisons, comme la toxicomanie, la violence psychologique et le fait d’avoir été fantômisée». Pour elle, les problèmes de dépendance et les comportements abusifs sont des motifs plus graves qui justifient une rupture.

Tiwa Savage a été au centre de l’attention médiatique en raison de son mariage tumultueux avec Tunji Balogun, également connu sous le nom de Tee Billz. Leur union, qui a duré cinq ans, a été marquée par des allégations de violence domestique et de problèmes financiers. Les rumeurs d’infidélité ont également circulé, mais la chanteuse a toujours nié ces accusations, affirmant qu’elle était celle qui soutenait financièrement leur foyer.

Elle a partagé ses luttes dans une interview précédente où elle a évoqué les difficultés rencontrées pendant leur mariage. Elle a révélé que Tee Billz avait des problèmes de dépendance et qu’il avait même tenté de se suicider suite à des accusations d’infidélité portées contre elle.