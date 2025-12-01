Tiwa Savage et Yemi Alade mettent fin à sept ans de rivalité

Après des années de tension et de sous-entendus sur les réseaux sociaux, Tiwa Savage et Yemi Alade ont finalement fait la paix. Les deux stars de l’afropop nigériane se sont retrouvées jeudi à Lagos lors de la table ronde « Le prix d’être elle », organisée dans le cadre d’Entertainment Week Africa.

Leur querelle remonte à 2017, quand Yemi Alade avait publié un message visant, sans la nommer, certaines artistes féminines qui « retouchaient leurs fesses » pour tromper leurs fans. La publication était survenue quelques heures seulement après que Tiwa Savage avait partagé des photos mettant en valeur sa silhouette.

Tiwa Savage avait immédiatement répliqué, avertissant sa collègue : « Ne déclenche pas une guerre que tu ne peux pas terminer. » L’échange avait enflammé les réseaux et alimenté durablement une rivalité que beaucoup pensaient irréconciliable.

Jeudi, l’atmosphère était toute différente. Dans une vidéo devenue virale, Yemi Alade s’est directement adressée à Tiwa, la remerciant pour sa force et son influence : « Lorsque tu te montres forte et que tu fais ce que tu as envie de faire, tu défends de nombreuses femmes. Continue d’être toi-même. Tu es une véritable force. »

Tiwa Savage, émue, a accueilli ces mots avec un large sourire avant que les deux artistes ne soient filmées en coulisses, chantant ensemble et partageant une longue étreinte. Une scène inattendue qui a aussitôt circulé sur les réseaux sociaux, ravissant les fans et marquant un rare moment d’unité dans une industrie souvent traversée par les rivalités.