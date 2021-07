Tirage au sort Martínez, les pénalités controversées et une révélation qui implique Messi

Le gardien de 28 ans a réfléchi à son rôle dans le match contre la Colombie, l’importance de Leo dans la naissance de sa fille et la finale contre le Brésil pour la Copa América : «Mon rêve est de soulever un titre avec l’équipe nationale argentine.»

Emiliano Martínez, gardien de but de l’équipe nationale argentine, a célébré la possibilité de «jouer une finale» de la Copa América «contre le Brésil au Maracana», comme cela se produira demain, et l’a décrit comme «un rêve devenu réalité, le meilleur scénario».

«Jouer une finale contre le Brésil au Maracana est le meilleur scénario et, pour moi, un rêve devenu réalité. Tous les Argentins veulent nous voir triompher», a-t-il déclaré.

Concernant la séance de tirs au but en demi-finale contre la Colombie, dans laquelle il a arrêté trois tirs et a également été au centre de la polémique en raison de la façon dont il a parlé aux rivaux pour les déconcentrer lors des coups de pied, le gardien a déclaré que «ce sont des choses qui restent. dans le champ».

«Dans le football, beaucoup de choses sont dites sur et en dehors du terrain. C’est juste un match de football et ça y reste. Je vais me concentrer sur essayer d’aider mes défenseurs et être calme sur ce que je vais faire. Je ne penserai pas si Ils m’écoutent ou pas. Ce qui s’est passé dans les tirs au but est quelque chose de normal, seulement maintenant on l’entend», a-t-il déclaré.