Tina Glamour : «Carla est morte par perforation des poumons…» avoue sa mère lors de son enterrement

Le clip officiel de «Jalousie», single de la chanteuse ivoirienne Vitale est disponible depuis une semaine sur YouTube, mais les fans ne semblent pas vraiment intéressés par la vidéo qui enregistre à ce jour, samedi 5 mars 2025, environ 199 000 vues. L’artiste lance un appel dans ce sens.

Parvenue à se relever après avoir été longtemps fustigée pour sa manière de chanter, la Patronne du coupé décalé, Vitale, a récemment répondu de la plus belle des manières en sortant un titre qui montre toute une autre facette de son immense talent intitulé «Jalousie».

Une chanson qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le samedi 26 février 2022. Publiée depuis lors, la vidéo affichait vendredi 4 mars à 22h, un peu plus de 185 000 vues au sixième jour de la sortie officielle du titre. Là où son compatriote Kerozen Dj annonçait le million de vues pour «La voix autorisée» à son huitième jour sur la plateforme de vidéo.

Dépitée, la chanteuse coupé décalé a appelé au secours ses fans pour faire remonter les chiffres. Dans une publication sur sa page Facebook, vendredi 4 mars, Vitale supplie les followers pour lui donner «le million de vues shap shap»

«Mes Vitamines nous sommes plus d’un million sur la page et vous même regardez les vues sur YouTube, ça fait déjà 06 jours que notre clip Jalousie est disponible SVP. Donnez nous le million de vues shap shap pour me donner de la force. Je compte vraiment sur vous mes Vitamines», a-t-elle imploré.

Ce samedi, alors qu’il est presque midi, le clip de «Jalousie», cher à Vitale, est grimpé à environ 199 000 vues, soit 14 000 personnes l’ayant visualisé depuis son appel.

Entre son échange tendu avec la chroniqueuse Bamba Annie-France dans une émission de PPLK sur le plateau de la 3, son clash avec le doyen Barthélémy Inabo et la vidéo humiliante de Taliban Choco dans les rues de Paris, la surnommée Beyoncé d’Afrique Vitale a connu pas mal de controverses et a fait plusieurs fois l’objet de vives critiques qui l’ont poussée à un moment donné même à envisager de mettre fin à sa carrière musicale.

Toutefois, avec le soutien indéfectible et les encouragements de ses fans et de certains acteurs culturels, l’artiste est parvenue à relever la tête, tout en continuant toujours à bosser plus durement. Une détermination qui a payé aujourd’hui puisque la chanteuse est considérée unanimement aujourd’hui comme étant la meilleure artiste féminine du coupé-décalé.

Suivie par un peu plus d’un million de followers sur Facebook, Vitale se présente aussi dorénavant comme une figure emblématique de la scène musicale ivoirienne, avec notamment son dernier single «Jalousie» que la Diva Ivoirienne Josey a eu à complimenter.