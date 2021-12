Tiesco Le Sultan agresse Didi B avec des propos trop forts

Tiesco Le Sultan vient de faire une sortie musclée contre Didi B. Le chanteur de couper décaler a ouvertement menacé le jeune rappeur à travers une publication sur son compte Instagram.

Tiesco Le Sultan traite Didi B de «petit rappeur de 1m50»

Didi B n’est pas encore sorti de son clash avec Billy Billy qu’il doit faire face aux menaces de Tiesco Le Sultan. En effet, Bassa Zéréhoué Diyilem, de son vrai nom, est considéré comme l’un des grands noms du rap ivoirien. Mojaveli et ses amis de Kiff No Beat ont organisé la «Décennie Tour» pour la célébration de leurs dix ans de carrière.

Cependant, tout ceci n’a pas ébloui Billy Billy qui n’hésite pas depuis un moment à envoyer des piques à Didi B. «J’ai vu, à leurs débuts, leur spectacle au Café de Versailles. Leur Rap ne marchait pas parce qu’ils chantaient comme de petits Blancs. Quand ils ont compris qu’il fallait mélanger, ça prit. Il faut les féliciter, mais il y a Billy Billy qui était là avant. Il y a Garba 50, Nash… Je dis le RAP ivoirien n’est pas numéro 1 en Côte d’Ivoire comme on veut nous le faire croire. Leur Rap ne marchait pas parce qu’ils chantaient comme de petits blancs. C’est Kiff no Beat, Suspect, Fior de Bior … Je ne dénigre pas le RAP, je donne mon point de vue», avait déclaré le «Coq de Wassakara» dans une vidéo.

Après Billy Billy, c’est au tour de Tiesco Le Sultan de s’en prendre à Didi B. Dans une publication sur son compte Instagram, le Gringo a proféré des menaces contre le compagnon d’Elown.

«Après mes enquêtes on me dit c’est un petit rappeur de 1m50 très gonflé qui aime frustrer ses collègues , petit moi je vais te dégonfler et te mettre au respect, les petits rappeurs à 2 balles qui n’ont jamais fait prison ou même une bagarre de rue là je vais vous apprendre c’est quoi le vrai game comme vous voulez vous jouez les Américains là, un par un on va vous poursuivre dans pays là pour voir ce que vous avez dans le ventre, vous blaguez trop les enfants alors que vous même vous êtes des enfants, 2022 là vous allez fuir pays là», a prévenu Tiesco. Pour l’heure, Didi B n’a pas encore apporté de réplique aux propos de Tiesco Le Sultan.