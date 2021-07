Thibault Garcia : le Marseillais, mari de Jessica Thivenin a pris du poids… Et ne le vit pas très bien

Période de grands changements pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia ! Alors que les amoureux ont l’air au comble du bonheur en attendant leur deuxième enfant, ils ont quand même un petit souci. Qui dit grossesse, dit prise de poids… Et le Marseillais le vit mal.

Car le Marseillais vient de quitter la saison 6 de la bataille contre le reste du monde. La raison, une entorse au genou, d’après les informations du compte Instagram @Shairatv.

Mais en plus de ça, tout le monde s’attendait à voir le mari de Jessica partir, alors que sa femme attend leur deuxième enfant. Le début de grossesse de Jessica Thivenin a en effet pris une drôle de tournure. Pour l’instant, tout va mieux, mais la maman des Marseilles a dû se faire aliter.

Sa poche des eaux a cédé, et a mis son bébé en danger. Pas question, donc, pour Thibault Garcia de laisser sa petite femme seule dans ces terribles moments.

Le plus dur semble passé. Les deux amoureux reprennent donc une vie normale… Même si une vie normale, en pleine grossesse, n’existe pas. Et justement, ils commencent un peu à prendre du poids. Moins d’exercice, un peu de nourriture grasse, et voilà que le ventre s’arrondit…

Mais pas seulement pour la femme enceinte ! Alors que Thibault Garcia a longtemps complexé sur son corps, et a beaucoup travaillé pour le sculpter, voilà qu’il repart dans ses travers. Il ne le vit donc pas très bien… Mais sa petite femme essaye de l’aider en restant douce. Même si elle l’affiche sur Instagram.

Alors que les deux ont commencé par s’afficher en train de manger de très jolies pizzas sur Insta, pas sûr que le Marseillais l’assume si bien que ça. Sa femme trouve en effet qu’il rentre un peu trop son ventre dès qu’elle tourne la caméra vers lui. Elle cherche donc à le rassurer, pour éviter qu’il ne complexe.

Dans une story Insta, Jessica cherche donc à montrer aux fans que son mari complexe. Elle désigne ainsi son ventre. «Pourquoi tu rentres ? Non allez triche pas, rentre pas.» Mais rien à faire, il n’assumera pas ses quelques petits kilos pris ces dernières semaines… Ce qui ennuie quand même sa femme.

«Arrête ! Sors-le, mets le normal !» Mais non, Thibault Garcia n’a aucune envie de se montrer sous un jour qui ne lui plaît pas. Il garde donc son ventre rentrer… Et il faut aussi s’attendre à le voir à la salle encore plus souvent que d’habitude dans les prochaines semaines. Car il n’a pas l’habitude de se laisser aller !

En bon mari, il va ainsi passer du temps au côté de sa femme… Mais pas question de se laisser aller. Comme il y a deux ans, le Marseillais va probablement se reprendre en main et montrer toute sa force mentale.

Voilà donc un petit complexe que tout le monde, ou presque, a déjà connu. Mais Thibault Garcia n’a pas à s’inquiéter. Sa femme veille sur lui, et de jolis moments les attendent !

