Tenor : le rappeur camerounais présenté au juge, voici ce qu’il s’est passé

Le rappeur ivoirien Didi B a fait une nouvelle sortie fracassante dans une interview pour répondre à ses détracteurs et à ceux qui l’attaquent sur les réseaux sociaux.

Didi B a en outre expliqué les raisons de son indifférence face aux piques et aux attaques de certains de ses collègues, artistes et surtout rappeurs.

«Les petits qui me clashent fort sur internet-là, ce n’est pas parce que je suis devenu trop professionnel que je ne réponds pas. J’attends juste que vous percez d’abord pour vous répondre (…).

Vous croyez que vous êtes ennuyants, vous ne l’êtes pas. Vos petites prestations, on va parler de ça, vos petits cachets de 25 k que vous partez prendre dans le coin-là, on va tout ‘dedja’ ici…», a-t-il déclaré.

Pour rappel, Didi B est l’un des artistes les plus constants et les plus influents de ces deux dernières années en Côte d’Ivoire. L’énergie, la force et le dynamisme de ce rappeur membre du célèbre groupe ivoirien, Kiff no Beat est à louer et à saluer.

Par ailleurs, Didi B est un artiste qui n’a jamais froid aux yeux et qui dit haut, ce que tout le monde pense bas. Ce qui lui vaut donc de temps en temps, certaines attaques de ses collègues rappeurs.