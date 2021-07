Tenor : le chanteur camerounais victime d’un grave accident de la circulation

Emma Lohoues est plus sexy que jamais sur les réseaux sociaux. La jeune femme s’affiche dans un tout nouveau style.

Emma Lohoues fait monter la température de son compte Instagram. La jeune femme s’affiche fièrement dans un nouveau style. Ses fans réagissent.

Consciente de sa beauté, elle affiche donc fièrement sa silhouette. C’est alors à travers une nouvelle publication qu’elle dévoilait une tenue estivale d’un blanc immaculé en dentelle.

De fait, le post de Emma Lohoues a même récolté plus de 21 000 likes et plusieurs commentaires tous plus positifs les uns des autres.

Parmi eux : «Une reine» ; «Magnifique» ; «Sublime » ou encore un simple «Wow.» Autant de messages qui prouvent que les fans valident à 100 % la tenue de la jeune femme.