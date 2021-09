Tenor : le chanteur camerounais est toujours en prison !

Kylian Mbappé s’éloigne définitivement de Madrid… pour l’instant. Selon Sky Sports, il n’y aura pas d’accord avec le PSG pour la signature de l’attaquant français malgré le fait que le club blanc était prêt à mettre sur la table une offre de plus de 220 millions d’euros pour tenter de convaincre leurs interlocuteurs sur la dernière jour de marché.

Bien qu’il s’agisse d’une proposition bien supérieure aux 160 kilos initiaux, le PSG a également rejeté. La chaîne britannique assure également qu’il n’y a plus de temps matériel pour clôturer à la fois l’accord entre les clubs et le contrat du joueur et Mbappé continuera pendant au moins un an de plus à Paris.

Sky Sports rapporte également que Madrid va conclure un accord avec le joueur en janvier prochain afin qu’il puisse porter du blanc à partir de la saison 2022/2023 sans payer de transfert au PSG. Dans le club français ils tenteront par tous les moyens de le convaincre de renouveler pour les quatre prochains mois.