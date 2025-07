Tems devient l’artiste féminine africaine la plus vendue de l’histoire

La chanteuse nigériane Tems vient d’entrer dans l’histoire de la musique africaine. Avec plus de 25 millions d’unités vendues à travers le monde, elle devient officiellement l’artiste féminine africaine la plus vendue, devançant des figures comme Angelique Kidjo, Tiwa Savage ou encore Yemi Alade.

Révélée en 2018, Temilade Openiyi de son vrai nom a su imposer son univers singulier, mêlant soul, R\&B et sonorités afrobeats. En quelques années, elle a su séduire un public international, portée par des collaborations de haut vol et des titres qui ont marqué les classements mondiaux.

Parmi ses plus grands succès, « Essence » en duo avec Wizkid affiche cinq disques de platine aux États-Unis. Suivent « Wait For U » (avec Future et Drake), triple platine, ou encore « Free Mind » et « Higher », qui cumulent à eux deux plusieurs millions d’exemplaires vendus.

Distinguée par un Grammy Award, Tems a aussi collectionné les certifications à travers le globe : Royaume-Uni, Canada, France, Australie, Suisse ou encore Afrique du Sud. Une performance rare pour une artiste féminine issue du continent africain.

Si l’artiste algérien Cheb Khaled reste en tête du classement continental avec 81 millions d’unités vendues, suivi de près par Wizkid (75 millions), Tems s’impose désormais comme la figure féminine de référence. À seulement 30 ans, elle semble bien partie pour continuer à bousculer les standards.