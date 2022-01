Confidence horrible : «son p3n!s est comme un briquet de 50 francs»

Au Cameroun, la s3xtape d’une fille d’environ 18 ans fait le choux gras des réseaux sociaux depuis quelques jours.

Une jeune fille camerounaise a été victime de sa naïveté et de son amour en faisant confiance à son copain. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle a tenté d’expliquer comment des vidéos d’elle toute n*e ont été balancées sur la toile.

En effet, victimes d’insultes de tout genre et traité de fille de mœurs légères, la jeune fille a donné sa version des faits. «Le gars avec qui je suis depuis plusieurs mois, m’a demandé les vidéos et ma même dit la manière dont je vais filmer… Après réception, il ma promis de l’effacer après avoir vu et bêtement, je l’ai cru. Je ne sais comment l’un de ses amis à eu ces vidéos», a-t-elle raconté.

A l’en croire, l’un des amis de son copain a commencé par lui faire des chantages seulement deux jours après l’envoie des vidéos. «Après deux jours, l’un de ses amis me harcèlent qu’il va publier mes vidéos si je ne lui envoie pas de l’argent. J’ai en parlé à mon gars qui m’a rassuré, de ne rien craindre qu’il n’était pas au courant même que son ami avait pris les vidéos dans son téléphone mais il a reconnu lui avoir montré mes vidéos», a-t-elle précisé.

«Je ne croyais pas vraiment que ce gars pouvait être si enfant au point de monter mes vidéos à ses amis… Quand j’ai vu que ça prenait une autre tournure, j’ai eu peur parce que mon gars qui me disait de ne rien craindre ne faisait rien pour me défendre et stopper son ami qui me harcelait».

Elle dit avoir cédé au premier chantage quand elle a commencé par soupçonner son chéri de complicité : «Et je soupçonnais même déjà une complicité. J’ai donc fait l’effort de payer les premiers 20 milles francs CFA qu’il m’a demandé. Mais après il m’a encore demandé 25000F ce que j’ai refusé et après trois jours mes vidéos se baladent sur le web».

Visiblement, c’était une affaire de vengeance. «C’est après que l’un de ses cousins me fait comprendre qu’il leur avait dit que je le trompais et qu’il allait me montrer… c’est donc ça la vengeance qu’il voulait me faire. Il n’a même pas eu assez de courage pour me demander une explication sur cette rumeur stipulant que je le trompais. Il a été lâche de passer par son ami pour me harceler. Je dis ça parce que je sais qu’il va le lire ce texte. Tu es le gars le plus lâche de Yaoundé». A noter que la jeune fille a été placée en garde à vue pour sa sécurité après 3 tentatives de suicide.