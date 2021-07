Tekno copie Wizkid ? Change sa biographie exactement comme Wizkid l’a fait

Le chanteur et compositeur Tekno a été accusé d’avoir copié Wizkid après avoir changé sa biographie Instagram en BIG TEK après que Wizkid ait changé la sienne en BIG WIZ il y a quelques semaines.

Wizkid, pour une raison quelconque, a changé sa bio Instagram en BIG WIZ et Tekno a emboîté le pas en changeant sa bio Instagram en BIG TEK, ce qui a amené certains internautes à conclure que Tekno copie Wizkid en ce sens.

La question qui nous reste à l’esprit est de savoir si Tekno copie effectivement Wizkid ou si c’est juste une coïncidence si les deux ont changé leur biographie pour montrer au monde qu’ils sont maintenant GRANDS.

Wizkid et Tekno ne sont pas rivaux pour nous de dire que l’un fait juste cela pour marcher sur les pieds de l’autre et cela a amené certains internautes à conclure que Tekno ne faisait que copier Wizkid en changeant sa bio en BIG TEK après que Wizkid l’ait changé en BIG AS.

Tekno est même allé de l’avant pour changer son identifiant Instagram de Teknoofficial à Teknomiles, puis BIG TEK et personne ne sait ce qui a justifié le changement de son compte Instagram même s’il publie à peine sur Instagram et parfois même supprime ce qu’il a publié.

Que Wizkid ait d’abord changé sa biographie ou que Tekno l’ait fait ou qu’ils l’aient tous les deux changé en même temps, on ne le sait pas, mais certains internautes ont ensuite changé la sienne avant Tekno, cela signifie donc que Tekno leur copie Wizkid.