Tchad : un élève poignarde à mort son surveillant

Cette jeune femme a des problèmes au boulot. Ne sachant pas comment s’en sortie, elle demande de l’aide. Lisez plutôt…

Je suis Secrétaire d’une ONG. À chaque fin du mois, mon patron me donne 50.000f en plus de mon salaire pour mes dessous. Il me le précise toujours.

Il y a deux semaines, il m’appelle dans son bureau et me demande si j’achète de jolis dessous et je lui ai répondu Oui, puis il me demande de le lui montrer et je lui ai dit que je suis mariée.

Il m’a dit que s’il ne voit pas ça, qu’il va me renvoyer de son service, qu’il veut juste voir si c’est le genre de dessous qu’il aime et qu’il ne veut rien me faire.