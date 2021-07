Tarascon : un ado de 13 ans en fugue retrouvé mort la tête sciée et mangée dans une villa

Une chasse à l’homme est en cours pour retrouver Marc Floris, le principal suspect du meurtre de Doriane, 32 ans, tuée par balle au Plan-de-la-Tour, dans le Var, dans la nuit de samedi à dimanche.

Considéré comme dangereux, cet homme de 33 ans est potentiellement en possession d’une arme de poing et d’une arme longue. Plus de 150 gendarmes sont déployés et quadrillent la zone.

Le trentenaire, inconnu des services de police, entretenait ou a entretenu une relation sentimentale avec la victime sur une courte période de temps.

Il a été identifié grâce à la vidéosurveillance de la copropriété dans laquelle résidait la victime et aux abords de laquelle elle a été abattue.

Après avoir tiré sur un gendarme dimanche, le fugitif a pris la fuite dans la forêt à Gréolières. Il connaît bien ce secteur, boisé, escarpé, particulièrement difficile d’accès, puisqu’il y a grandi.

Pour le maire de Gréolières Marc Malfatto, rien ne laissait présager un tel drame. Marc Floris est issu d’une «famille honorable. Serviable, travailleur, reconnu dans son activité professionnelle, il a toutes les caractéristiques du fils de bonne famille.»

Un appel à témoins a été lancé. Marc Floris est brun, longiligne, de type caucasien, il mesure environ 1m75. Il travaille dans le domaine des travaux publics. Toute personne disposant d’informations peut contacter le 04.94.46.97.94 ou composer le 17, rapporte nicematin.com