Â«Soyez gentils et compatissants les uns envers les autresÂ», Davido conseille ses fans

Depuis la ville de Bouaké où il s’est retranché depuis quelques années, l’artiste Coupé-décalé, Skelly, a fait une importante annonce.

Après avoir fait les beaux jours de la musique ivoirienne, Skelly s’est retiré depuis quelques années dans la ville de Bouaké. C’est depuis le centre de la Côte d’Ivoire que l’artiste multiplie ses sorties sur les réseaux sociaux.

Dimanche, L’Oiseau de Dieu a encore fait parler de lui. Il a publié une vidéo dans laquelle l’on l’aperçoit aux côtés de plusieurs jeunes pratiquant un sport quasiment similaire au football, communément appelé «maracana» ou «petit poto». L’artiste a profité pour faire une importante annonce.

«Je veux vous présenter notre équipe ici à Bouaké Konankro. On a Fc Konankro; on va s’inscrire en division3. Donc je voulais prévenir la Fif. Drogba… toi et tes gars-là, bientôt, comptez sur nous. On s’appelle Fc Konankro et j’en suis l’entraîneur… Bientôt, Fc Konankro en D3, on travaille‘’ a fait savoir Skelly. La vidéo a suscité les réactions de plusieurs internautes. ‘’Skelly entraîneur ? C’est qu’il va gifler beaucoup d’arbitres sur le terrain …», a réagi un internaute, quand un autre écrivait: «Lui, son équipe n’a aucun papier et il menace déjà la Fif. Sacré Skelly».

D’autres internautes ont néanmoins apprécié les nombreuses actions posées par Skelly à Bouaké.

«L’artiste le plus à l’aise actuellement, c’est bien lui Skelly. Tranquille dans son Bouaké natal où il a construit deux grandes villas… Une pour lui et l’autre pour sa maman… Il n’a pas problème à l’heure-là. Je suis trop fan de lui… C’est lui seul qui déplace la Rti jusqu’à Bouaké. On organise des événements à Bouaké pour qu’il puisse être là. Sinon, votre Abidjan là, il s’en fout de ça… Je crois que si tout le monde faisait comme lui, ça serait cool. Désengorgeons Abidjan un peu…», a commenté un internaute, rapporte Afrique sur 7