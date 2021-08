Snoop Dogg : le rappeur américain appelle Moneybagg Yo le plus chaud du jeu de rap

Moneybagg Yo est sur une mauvaise séquence de victoires en ce moment, grâce à son quatrième album studio, «A Gangsta’s Pain».

L’album a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 et est actuellement l’album Hip Hop le plus vendu cette année. La popularité de Moneybagg est à son apogée en ce moment, et maintenant il obtient un cosignature d’une légende du Hip Hop.

La star du rap de Memphis s’est récemment associée à Snoop Dogg pour une session de détente impromptue et tard dans la nuit. Des images de la liaison ont été partagées en ligne, où les deux hommes se sont complimentés pour leurs réalisations.

«J’ai eu le plaisir d’être avec le n-gga le plus chaud du jeu en ce moment», a déclaré Snoop avant que Moneybagg ne renvoie le compliment et qu’il soit reconnaissant d’avoir pu s’accrocher à une légende. Snoop a ajouté: «Regardez comment il boppin ‘et poppin!»

Moneybagg Yo profite de ce moment autant qu’il le peut, et avec les conversations sur le meilleur album de l’année qui s’ouvrent, il revendique à juste titre. Plus tôt cette semaine, Moneybagg a tweeté que lui et Pooh Shiesty avaient réalisé deux des plus gros albums de cette année.

«@MoneyBaggYo ne peut pas me croire et @pooh_shiesty a fait les 2 plus gros albums cette année #FreeDetMan #Memphis», a écrit Moneybagg dans le tweet. Moneybagg Yo a pris la première place du Billboard 200 lors de sa première et de sa troisième semaine dans le classement avec A Gangsta’s Pain.

L’album est également l’album Hip Hop le plus vendu de 2021, avec plus de 659 000 albums vendus. Pooh Shiesty, en revanche, le suivait juste derrière, vendant plus de 642 000 exemplaires de Shiesty Season. Cet album a fait ses débuts à la 4e place du Billboard 200, mais un mois plus tard, il a culminé à la 3e place.