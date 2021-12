Simone Biles : la star américaine berce un bikini floral et prend la pose sur la plage

La gymnaste olympique s’est baignée de soleil alors qu’elle pataugeait dans l’océan pour une belle journée de détente sur le rivage.

Rien de tel qu’un soleil d’été à la fin de l’automne ! Alors que l’hiver approche peut-être, Simone Biles a passé une journée de détente à la plage le mardi 30 novembre.

La médaillée d’or olympique a posté une superbe photo de plage, alors qu’elle était magnifique dans un bikini blanc et rose. Elle avait l’air incroyablement à l’aise pour profiter du temps chaud et patauger dans les eaux peu profondes au bord de l’océan.

La photo montrait Simone se prélassant au soleil, dos à la caméra. Le bikini qu’elle portait était blanc avec des fleurs roses partout. La légende montrait à quel point elle aimait profiter des rayons du soleil. «Je n’ai jamais rencontré de plage que je n’aimais pas», a-t-elle légendé la photo.

Elle a également posté une photo du devant du bikini à épaules dénudées sur son histoire Instagram, et il semblait qu’elle était assise sur un bateau dans le selfie sexy. «Abandonnez-le pour le devant de ce costume», a écrit l’athlète vedette de 24 ans dans son histoire.

C’est agréable de voir Simone prendre du soleil et se détendre. Ce fut une année mouvementée pour la gymnaste, surtout avec les Jeux olympiques de Tokyo qui ont lieu cette année. Elle a remporté une médaille d’argent avec son équipe et une médaille de bronze à la poutre aux Jeux de 2021.

Simone s’est notamment retirée de certaines compétitions olympiques pour se concentrer sur sa santé mentale. Elle a également témoigné dans l’affaire d’abus sexuels de l’ancien médecin de gymnastique olympique de l’équipe américaine Larry Nassar en juillet 2021, et s’est souvenue en larmes d’avoir été agressée par le médecin.

Elle a expliqué qu’elle pensait qu’elle aurait dû se retirer des Jeux olympiques bien avant de le faire à Tokyo dans une interview en septembre avec le New York Magazine. «J’aurais dû arrêter bien avant Tokyo [Olympics] quand Larry Nassar était dans les médias pendant deux ans», a-t-elle déclaré.

«Mais je n’allais pas le laisser prendre quelque chose pour lequel je travaille depuis que j’ai six ans. Je n’allais pas le laisser m’enlever cette joie. J’ai donc dépassé cela aussi longtemps que mon esprit et mon corps me le permettaient.